Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Une vague d'opposition pour le TGV d'Alto dans Vaudreuil-Soulanges

Réunis le samedi 19 septembre aux fermes Legault de Rigaud pour discuter des répercussions potentielles du projet de train à grande vitesse (TGV) Alto sur les communautés rurales, plusieurs agriculteurs, familles potentiellement touchées, citoyens de la région et d'ailleurs ont fait part de leurs inquiétudes et des enjeux auxquels ils font face. En tout, c'est plus d'un demi-millier de personnes qui ont exigé davantage de transparence du gouvernement canadien et d'Alto.

Tout savoir sur Jeannette Uwantege, candidate de QS dans Vaudreuil



Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

Mélanie Calvé: écrire pour garder la mémoire vivante

Dans ce nouvel épisode du balado de Néomédia, notre journaliste reçoit une invitée pas comme les autres. Entre l'écriture de son dixième roman et l'historique particulier de ses dons uniques, Mélanie Calvé raconte avec lucidité et franchise ce qui l'inspire et lui permet de progresser.

Environnement: trois candidats de Vaudreuil et leurs points de vue

C’est ce dimanche 20 septembre qu’avait lieu le débat organisé par l’organisme Mères au front dans la salle 3 du centre multisports André-Chagnon. Trois candidats étaient présents, soit Jeannette Uwantnege de Québec solidaire, Meili Faille du Parti québécois et James Hugues du Parti libéral.

Tout savoir sur James Hughes, candidat du PLQ dans Vaudreuil

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentante du Parti libéral du Québec dans Vaudreuil, James Hughes qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

CSUR célèbre 20 ans d’innovation, de coopération et d’engagement

Plus de 140 invités, partenaires, élus, collaborateurs et membres de la communauté se sont réunis le 11 septembre à l’Auberge des Gallant afin de souligner le 20e anniversaire de la Coop-CSUR. Cette soirée empreinte d’émotion, de reconnaissance et de fierté a permis de mettre en lumière deux décennies de réalisations qui ont contribué à transformer le paysage économique, social et numérique de Vaudreuil-Soulanges.

Les compteurs d'eau passeront au numérique à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot confirme qu’elle entamera une transition vers des compteurs d’eau ultrasoniques avec télérelève d’ici les deux prochaines années. Ces appareils seront remplacés progressivement dans les résidences, les entreprises et les bâtiments du territoire qui en abrite un ou plusieurs.

Olivier Bertin-Mahieux prend deux engagements pour Soulanges

Aux côtés du député sortant de la circonscription de Nelligan, Monsef Deraji, le candidat du Parti libéral du Québec dans Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux a procédé en ce mardi 22 septembre à deux engagements. Alors que la campagne électorale entame son dernier droit, il a dévoilé ses intentions en matière de logements et de santé.

Tout savoir sur Meili Faille, candidate du PQ dans Vaudreuil

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentante du Parti Québécois dans Vaudreuil, Meili Faille qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Votez dans l'un des 127 comtés provinciaux à partir de Vaudreuil

Dès ce vendredi 25 septembre, les citoyens des comtés de Vaudreuil, de Soulanges et de Beauharnois pourront déjà faire leurs choix dans le cadre des élections provinciales 2026. Comment ? En se présentant au bureau du directeur de scrutin de leur circonscription où il sera possible de voter dans l'un des 127 comtés de la province.

Un nouveau programme de hockey féminin à la Cité-des-Jeunes

Depuis le début de l'année scolaire 2026, la Cité-des-Jeunes propose son propre programme de hockey féminin aux élèves de la première à la cinquième année du secondaire. C'est dans ce contexte que les Citadins accueillent Ariane Proulx au sein de l'équipe d'entraîneurs de ce tout nouveau volet féminin offert en format sport-études.

Tout savoir sur Chantal Darcy, candidate de la CAQ dans Vaudreuil

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

La Ville de l'Île-Perrot inaugure sa nouvelle caserne

Ce mercredi 23 septembre, membres du SSI de l'Île-Perrot, élus municipaux et dignitaires se sont rassemblés pour inaugurer la toute nouvelle caserne 3, ouverte officiellement depuis le mois de juillet 2026. Les gens sur place, dont les journalistes de Néomédia, ont eu la chance de visiter cette infrastructure neuve qui répond efficacement aux besoins des pompiers.

Un talent de Vaudreuil-Dorion a brillé au World Flag Series

À l'aube de la création d'une véritable ligue de flag football féminin, Laura Molimard a enfilé le maillot des Midnight Ballers pour prendre part à sa première expérience professionnelle. En entrevue avec Néomédia, la joueuse prolifique de la région est revenue sur son passage au deuxième tournoi organisé par World Flag Series (WFS).

Trois chantiers à venir en 2027 à Pointe-des-Cascades

Trois chantiers majeurs verront le jour d'ici l'été 2027 sur le territoire de la Municipalité de Pointe-des-Cascades. Le premier prendra place au 1 rue Albert-Leroux, le deuxième se concrétisera au 87 chemin du Fleuve et le troisième permettra au Centre commununautaire Saint-Marseille de se refaire une beauté.

Un citoyen de Saint-Lazare reçoit une distinction de l'AFG

Plus de 450 participants étaient réunis pour assister à la 24e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois 2026, où les meilleurs projets d’ingénierie réalisés récemment ont été récompensés. En tout, 63 projets et candidats étaient en compétition dans 14 catégories différentes. Parmi les récipiendaires, on retrouve Jean-Marc Lauzon, lauréat d'un prestigieux prix dans la catégorie Mentor de l’année en génie-conseil.

Tout savoir sur Kristian Solarik, candidat du PCQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentant du Parti conservateur du Québec dans Soulanges, Kristian Solarik qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Participer à une mobilisation en faveur de l'achat du boisé

Le Regroupement pour la protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac convie la population à une grande marche citoyenne planifiée pour le dimanche 4 octobre à 11 h. L'objectif de cette mobilisation ? Attester l'appui du plus grand nombre au projet de rachat du boisé par la municipalité. Le départ se fera au parc J.E.A. Bernardin au cœur de Vaudreuil-sur-le-Lac. Néomédia s'est entretenu avec Geneviève Roy afin d'en savoir davantage.

Un frère et une soeur à la tête de la première salle de spectacle locale

Au cours des dernières heures, une publication est apparue sur les réseaux sociaux laissant entendre qu’une nouvelle salle de spectacle verrait le jour sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Néomédia s’est intéressé au sujet et a pu s’entretenir avec Camille Charlebois, l’une des instigatrices du projet avec son frère Gabriel Charlebois.

Centraide Sud-Ouest lance sa campagne de financement 2026-2027

C’est le jeudi 24 septembre que l’organisme Centraide Sud-Ouest procédait au lancement de sa campagne annuelle 2026-2027. Pour l’occasion, partenaires, dignitaires, candidats aux élections, médias et membres de la communauté étaient réunis au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.

Des citoyens de Vaudreuil-Dorion critiquent la gestion du danger sur la 338

La route 338 traverse tout le sud de Vaudreuil-Soulanges, de Vaudreuil-Dorion à Rivière-Beaudette et au-delà en passant par Coteau-du-Lac. Le chemin se rend même jusqu'en Ontario. Puisqu'il s'agit d'une route provinciale, c'est au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) de fixer les limites de vitesse et de s'assurer que le chemin est sécuritaire. Deux couples habitant sur la route de Lotbinière remettent toutefois en doute les manières de faire du gouvernement.