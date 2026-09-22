5 minutes, un candidat
Tout savoir sur Meili Faille, candidate du PQ dans Vaudreuil
Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.
À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentante du Parti Québécois dans Vaudreuil, Meili Faille qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.
Sur le site Internet du PQ, on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:
Députée de Vaudreuil-Soulanges à la Chambre des communes sous la bannière du Bloc Québécois de 2004 à 2011, Meili Faille est actuellement présidente et conseillère principale de KOKÜS Conseillers stratégiques. Elle fait un retour en politique québécoise avec l’intention de défendre les intérêts de Vaudreuil, une circonscription qu’elle connaît très bien, et qu’elle a représentée pendant plusieurs années.
Disposant d’un vaste réseau au sein des nations autochtones du Québec avec lesquelles elle travaille depuis 2011 sur divers dossiers, elle veut consolider les ponts entre le mouvement indépendantiste québécois et les nations autochtones.
« Dans les dernières années, j’ai travaillé étroitement avec des clients autochtones dans des dossiers liés à la gouvernance, au développement économique, à la sécurité publique, aux infrastructures et aux relations avec les gouvernements. Cette expérience a renforcé ma conviction que le développement du Québec doit se faire dans le respect, le dialogue et l’établissement de partenariats durables avec les Premières Nations et les Inuits. Ce constat est d’autant plus vrai pour notre parti qui fera du Québec un pays. Il est temps qu’on bâtisse un réel partenariat de nation à nation, d’égal à égal. »
Au cours de cette capsule, Mme Faille répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Vous avez grandi ici, comment ça va vous aider à comprendre les enjeux de la circonscription ? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?
On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 300 rue Joseph-Carrier, à Vaudreuil-Dorion, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.
Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.
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