Des citoyens de Vaudreuil-Dorion critiquent la gestion du danger sur la 338

La route 338 traverse tout le sud de Vaudreuil-Soulanges, de Vaudreuil-Dorion à Rivière-Beaudette et au-delà en passant par Coteau-du-Lac. Le chemin se rend même jusqu'en Ontario. Puisqu'il s'agit d'une route provinciale, c'est au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) de fixer les limites de vitesse et de s'assurer que le chemin est sécuritaire. Deux couples habitant sur la route de Lotbinière remettent toutefois en doute les manières de faire du gouvernement.

Pour Robin Saint-Georges, Sébastien Grenier et leurs conjointes, la vitesse est le principal enjeu à régler. Le tronçon de la route situé devant chez eux est limité à 90 km/h, alors que leurs maisons sont situées entre deux courbes. Pourtant, quelques kilomètres plus loin, à Pointes-des-Cascades, la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h. À Les Cèdres, il est interdit de rouler à plus de 70 km/h !

« Si [le ministère] abaissait la limite à 70 km/h, je serais capable de l'accepter. À 90, le monde roule 110 et plus. Des fois les chars vont tellement vite qu'on ne voit même pas la couleur de l'auto. Y'en a même qui dépassent dans la courbe par-dessus les lignes doubles », explique Sébastien Grenier, frustré.

Le secteur de Lotbinière, intercalé entre le boulevard Harwood et l'avenue Saint-Jean-Baptiste, s'est rapidement développé dans les dernières années. Avec la construction de nouveaux logements, de nouveaux citoyens se mettent à découvrir leur quartier.

« Les gens prennent des marches, ils passent en bicycle, en trottinette électrique. On en voit en skate. Pourquoi ils ne font pas une belle piste cyclable ? Ça inciterait le monde à réduire les vitesses », ajoute M. Grenier.

Opter pour une solution bidon

Lui, sa conjointe Geneviève et leur voisine se sont présentés à la séance du conseil municipal du 8 septembre dernier pour faire part de leur problématique. Même si la Ville peut faire pression pour faire modifier le maximum alloué à l'image de la municipalité voisine, elle n'a pas de juridiction sur la route à numéro. « Ce que le ministère nous répond par courriel, c'est inconcevable, ils nous disent qu'il n'y a pas assez d'accidents mortels [...] C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on n'est pas capable d'abaisser la vitesse », a expliqué le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin.

C'est donc au MTMD de trancher et il a finalement statué sur l'ajout d'une glissière de sécurité d'une centaine de mètres sur le bord de l'eau. Une solution jugée « plus dangereuse qu'autre chose » par les quatre citoyens qui mènent ce combat.

« On ne règle pas le problème à la source. Là, les gens vont rentrer dans la clôture, puis ils vont faire un face-à-face de l'autre côté », exprime Robin St-Georges. Selon lui, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un chauffeur intrépide perde le contrôle vers sa maison et celle de ses voisins.

« Je ne comprends pas qu'avec le nombre de morts, il n'y ait pas de changement. On les voit live, sur nos caméras, il y a trop souvent d'accidents », martèle M. Grenier. « Combien de morts ça va prendre pour qu'on passe à l'action ? », demande pour sa part Geneviève. Leur voisin, Robin, a aidé une dame victime d'un accident pas plus tard que cet hiver. C'est maintenant chose courante pour eux de courir à la rescousse d'automobilistes audacieux dans les courbes.

Bloquer l'accès au lac

« Le garde-fou nous bloque l'accès à nos quais, ça nous complique la vie de devoir les enjamber. L'hiver, ça va être l'enfer avec la neige qui va s'accumuler là, déjà que le ministère déneige mal », indique Robin St-Georges, qui est obligé de déneiger lui-même une partie de la chaussée, sans quoi il est impossible de sortir sécuritairement de son entrée.

« On nous a avertis qu'on avait trois semaines pour sortir nos quais, à peine une semaine plus tard, le ministère était en train de poser la barrière », ajoute-t-il, clairement mécontent.

Les résidents du secteur disent avoir déboursé plus cher pour leur terrain en raison de l'accès à l'eau, mais le MTMD refuse toujours de les accommoder, ne serait-ce qu'en créant une ouverture permettant un passage vers le plan d'eau. M. St-Georges s'est plaint récemment, mais on lui aurait répondu qu'une telle modification affaiblirait la structure, ce sur quoi il a exprimé de sérieux doutes. Il dit avoir calculé 26 ouvertures permettant un accès au lac dans ce même genre de structure entre chez lui et Rivière-Beaudette.

« Pourquoi sont-ils incapables de faire la même chose ici ? », se questionne-t-il.

Prévenir et sensibiliser les automobilistes

Un peu plus tôt cet automne, les quatre citoyens rencontrés par Néomédia ont lancé une pétition visant à réduire la limite de vitesse sur la fameuse route 338. Au moment d'écrire ces lignes, la motion a déjà amassé 124 signatures vérifiées.

« Les gens ne vivent pas notre situation et ne sont pas au courant de nos enjeux, c'est facile pour eux de dire que la route de Lotbinière devrait être limitée à 90 km/h sur toute sa longueur quand ils ne voient pas tous les accidents qu'il y a devant chez nous », fait valoir Geneviève qui a récemment retiré les commentaires de sa publication Facebook en raison des messages haineux qu'elle recevait.

Les citoyens concernés critiquent le manque d'écoute et l'impossibilité de négocier avec le gouvernement : « On ne se sent pas considérés, on a zéro pouvoir, aucun moyen de faire changer les choses et la Ville n'a pas plus l'autorisation de faire quoi que ce soit. »

Ils espèrent tout de même que leurs démarches porteront fruit, sinon ils étudient déjà la possibilité de vendre et de déménager.