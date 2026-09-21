Tout savoir sur James Hughes, candidat du PLQ dans Vaudreuil

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentante du Parti libéral du Québec dans Vaudreuil, James Hughes qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Sur le site Internet du PLQ, on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:

Père de trois enfants, le président-directeur général de Mission Old Brewery, James Hughes, fait le saut en politique provinciale en joignant les rangs du Parti libéral du Québec. Titulaire d’un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill, d’un baccalauréat en droit de l’Université de Cambridge ainsi que d’un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s, James Hughes possède une expérience remarquable en matière de services sociaux, plus particulièrement dans le domaine de l’itinérance. Il a consacré sa carrière au sein d’organismes à but non lucratif afin de promouvoir l’inclusion sociale et de contribuer à briser le cycle de l’itinérance au Canada. En plus de diriger Mission Old Brewery, le candidat du PLQ dans Vaudreuil est actuellement membre du comité ad hoc sur les campements de Montréal, président inaugural du conseil d’administration de la Table ronde provinciale sur l’emploi (PERT), président-fondateur de l’organisme YES Emploi + Entrepreneuriat et siège également au conseil d’administration du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Au fil de sa carrière, James Hughes a également occupé le poste de sous-ministre au ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, de 2008 à 2011. À ce titre, il a contribué à la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté de la province, une initiative largement reconnue pour son approche avant-gardiste. De 2012 à 2015, il a aussi présidé la Fondation Graham Boeckh et a été cofondateur du Mouvement montréalais pour mettre fin à l’itinérance (MMFIM). Finalement, M. Hughes est également auteur de trois ouvrages publiés en 2015, 2018 et 2024, portant sur l’itinérance, l’amélioration des programmes sociaux et leur importance au Canada. L’engagement de M. Hughes a été reconnu à maintes reprises. En 2014, il a reçu le Prix Goldbloom, remis pour sa contribution à la communauté anglophone du Québec. En 2019, l’Université Queen’s lui a décerné la médaille John Stirling, en reconnaissance de son engagement auprès des personnes les plus vulnérables de Montréal. Finalement, en 2025, il est également récipiendaire de la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec pour l’ensemble de sa carrière dédiée à l’engagement social et au soutien des personnes démunies

Au cours de cette capsule, M. Hughes répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Succéder à Marie-Claude Nichols: un défi supplémentaire ? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 300 rue Joseph-Carrier, à Vaudreuil-Dorion, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.

Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.