Tout savoir sur Kristian Solarik, candidat du PCQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentant du Parti conservateur du Québec dans Soulanges, Kristian Solarik qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Sur le site Internet du PCQ on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:

Professionnel œuvrant dans les domaines du transport, de la sécurité et des ventes, Kristian possède un parcours diversifié axé sur le service, la rigueur et la recherche de solutions concrètes. Impliqué en politique depuis plusieurs années, il souhaite mettre son expérience au service des citoyens de Soulanges et représenter leurs intérêts avec sérieux, proximité et détermination. Kristian souhaite défendre des solutions concrètes pour améliorer l’accès aux soins de santé, alléger le fardeau fiscal et réglementaire des familles et des entrepreneurs, faciliter l’accès à la propriété et favoriser une gestion responsable des finances publiques afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Au cours de cette capsule, M. Solarik répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Dans le passé vous avez été candidat pour le Parti vert. Qu'est-ce qui explique votre changement d'allégeance ? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 776 rue des Loisirs, à Sainte-Marthe, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.

Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.