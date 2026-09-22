Olivier Bertin-Mahieux prend deux engagements pour Soulanges

Aux côtés du député sortant de la circonscription de Nelligan, Monsef Deraji, le candidat du Parti libéral du Québec dans Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux a procédé en ce mardi 22 septembre à deux engagements. Alors que la campagne électorale entame son dernier droit, il a dévoilé ses intentions en matière de logements et de santé.

S’il devient le prochain député de Soulanges, le 5 octobre prochain, M. Bertin-Mahieux, s’engage à soutenir la construction de 5 300 nouveaux logements d’ici 2031. De ce nombre, 300 seront des unités abordables et sociaux. « Il faut offrir une alternative aux jeunes qui veulent rester dans leur région natale, aux personnes seules, aux familles monoparentales, aux aînés et aux adultes vivant avec un handicap, aux femmes victimes de violence conjugale ou encore aux conjoints qui vivent une séparation et qui doivent désormais compter sur un salaire pour vivre. La croissance démographique du comté de Soulanges est rapide et la pression sur le secteur de l’habitation augmente encore plus avec l’ouverture de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges en 2028.»

Ces logements abordables et sociaux seront réalisés en collaboration avec l’Office régional habitation de Vaudreuil-Soulanges et l’organisme Toit d’abord. « La collaboration des municipalités sera aussi requise pour choisir l’emplacement de ces projets. Il faut être en mesure de proposer une offre variée de logements qui combleront des besoins différents à des prix accessibles », ajoutait-il.

Pour ce faire, le Parti libéral du Québec a un plan en matière de logements. Celui-ci consisterait à travailler avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour que 50 % des logements soient faits de préfabriqués, ce qui permettrait d’accélérer la construction. Le PLQ aimerait aussi offrir des prêts sans intérêts, en plus de promouvoir l’utilisation du bois d’œuvre d’ici pour la construction des logements. Enfin, avec l’aide des municipalités, le PLQ désire accélérer la délivrance des permis de construction.

« Notre engagement est clair : construisons 5 300 nouveaux logements, dont 300 abordables et sociaux, d’ici 2031, pour garder nos jeunes familles, nos familles monoparentales, nos aînés et nos adultes vivant avec un handicap ici, dans Soulanges. Avec l’ORHVS et Toit d’Abord, nous avons déjà l’expertise sur le terrain pour livrer ces logements. Il ne manque que la volonté d’un gouvernement pour passer à l’action », précisait-il.

Soutenir les GMF et les cliniques fragilisées

Sur le plan de la santé, Olivier Bertin-Mahieux s’engage à soutenir les GMF et les cliniques fragilisées du territoire en améliorant les conditions de pratique, en réduisant la charge administrative et en favorisant l’intégration et l’accompagnement des nouveaux professionnels afin qu’ils puissent consacrer davantage de temps aux patients.

« Lors de mon porte-à-porte, j’ai rencontré un médecin qui m’a dit que dans sa journée, il n’avait pu que rencontrer neuf patients. Il était très frustré de ça. Ils ont tellement de tâches connexes en ce moment et de paperasse que le système actuel ne lui permet pas de soigner entre 15 et 20 patients comme il aimerait le faire. Il faut leur dégager du temps », confiait M. Bertn-Mahieux.

Pour son collègue Monsef Deraji, la solution est simple. « Il faut absolument soutenir la première ligne en permettant au grand public d’avoir accès aux consultations en télémédecine. Ainsi, un patient n’aurait pas à attendre des heures aux urgences pour voir un médecin qui va lui diagnostiquer une otite. Ce service existe au privé, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être mis de l’avant dans le système public.»

Sur le plan local, le candidat du PLQ précise que le GMF de Hudson demeure fragile après le départ de trois médecins, la clinique de Rigaud fait face au vieillissement de son équipe médicale et au manque de relève et plusieurs secteurs, comme à Saint-Polycarpe, disposent de très peu de ressources de première ligne.

« Cette réalité touche en priorité les aînés, les personnes à mobilité réduite et les familles disposant de peu de moyens de transport, qui dépendent le plus de la stabilité de leur clinique locale pour éviter des déplacements vers Vaudreuil-Dorion ou vers l’extérieur de la région », mentionnait M. Bertin-Mahieux.

Concrètement, pour les deux hommes, cet engagement vise à consolider les équipes déjà en place dans ces cliniques, à mieux intégrer et accompagner les nouveaux médecins de famille et infirmières praticiennes qui s’y joignent, notamment par un jumelage avec un médecin mentor de la région, et à alléger la charge administrative qui pèse sur les professionnels en poste. Le temps ainsi libéré pourrait directement servir au suivi à domicile des patients âgés ou vulnérables, un prolongement concret de l’engagement du Parti libéral du Québec à renforcer la première ligne par la télésanté et le soutien à domicile, annoncé le 7 septembre dernier.

« Un médecin de famille sans soutien adéquat, c’est un peu comme un chirurgien sans salle d’opération. Nos cliniques de Hudson et de Rigaud ainsi que le secteur de Saint-Polycarpe ont besoin qu’on améliore leurs conditions de pratique et qu’on allège leur charge administrative pour retenir leur monde, pas seulement qu’on en parle. On veut donner à nos médecins et à nos infirmières praticiennes l’intégration et l’accompagnement dont ils ont besoin pour rester et pour consacrer plus de temps à nos patients », concluait le candidat.