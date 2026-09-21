CSUR célèbre 20 ans d’innovation, de coopération et d’engagement

Plus de 140 invités, partenaires, élus, collaborateurs et membres de la communauté se sont réunis le 11 septembre à l’Auberge des Gallant afin de souligner le 20e anniversaire de la Coop-CSUR. Cette soirée empreinte d’émotion, de reconnaissance et de fierté a permis de mettre en lumière deux décennies de réalisations qui ont contribué à transformer le paysage économique, social et numérique de Vaudreuil-Soulanges.

Sous le thème du voyage à travers le temps, les participants ont revisité les grandes étapes qui ont marqué l’histoire de l’organisation. De ses débuts audacieux dans le domaine des télécommunications jusqu’au développement du Marché Écolocal et des nombreux projets collectifs portés au fil des ans, cette rétrospective a rappelé toute la portée d’une vision fondée sur la coopération et l’innovation.

« Depuis 20 ans, CSUR démontre qu’il est possible de réaliser des projets ambitieux lorsque l’on place les besoins des communautés au cœur de nos actions. Ce qui semblait parfois impossible est devenu réalité grâce à l’engagement de centaines de personnes qui ont cru en notre mission », a souligné le président de CSUR, Réjean Sauvé, lors de son allocution d’ouverture.

Une histoire de bâtisseurs

Au cours de la soirée, plusieurs hommages ont été rendus aux personnes qui ont contribué

à l’évolution de l’organisation.

Le président a notamment rappelé le rôle déterminant joué par les fondateurs, les bénévoles, les administrateurs, les employés, les partenaires et les citoyens qui ont permis à CSUR de poursuivre sa croissance au fil des années.

Aujourd’hui, le Réseau Connec-T de CSUR dessert dix municipalités de la région et compte près de 250 kilomètres de fibre optique. L’organisation a notamment joué un rôle majeur dans l’accès à Internet haute vitesse pour plusieurs communautés rurales qui demeuraient jusqu’alors mal desservies.

Une coopération qui nourrit aussi la communauté

La soirée a également permis de mettre en valeur l’évolution du Marché Écolocal, un projet né du désir de soutenir les producteurs locaux tout en facilitant l’accès des citoyens à des produits régionaux de qualité.

Au fil des années, cette initiative est devenue une véritable vitrine pour l’achat local, notamment par l’entremise de sa boutique en ligne, son épicerie de quartier située à Les Coteaux, son Marché Fermier Mobile, ses présentoirs de proximité ainsi que ses services destinés aux entreprises et aux institutions du territoire.

Un hommage à l’engagement exemplaire

L’un des moments les plus émouvants de la soirée a été, sans contredit, la nomination de Claudette Bélanger à titre d’Ambassadrice CSUR 2026. Employée de longue date puis bénévole engagée depuis sa retraite, Mme Bélanger a été honorée pour sa contribution remarquable, son professionnalisme, sa générosité et son engagement continu envers l’organisation.

« Claudette incarne parfaitement les valeurs qui nous animent depuis 20 ans : l’entraide, le respect, la collaboration et le souci du travail bien fait. Son apport a laissé une empreinte durable dans notre organisation », a déclaré M. Sauvé lors de la remise officielle de l’épinglette d’ambassadrice.

Un regard tourné vers l’avenir

Dans son mot de clôture, la directrice générale Isabelle Mercier a rappelé que les vingt premières années de CSUR constituent une fondation solide sur laquelle bâtir l’avenir. Face aux défis à venir, la coopérative entend poursuivre sur cette lancée en misant sur la collaboration, l’innovation et la mobilisation de la communauté pour développer des projets rassembleurs, ancrés dans les valeurs de l’économie sociale et générateurs de retombées durables.

« Enfin, la Coop-CSUR est la preuve vivante que l’entrepreneuriat collectif fonctionne. Elle est un modèle pour Vaudreuil-Soulanges et, j’ose le dire, un modèle pour le Québec tout entier », a souligné Philippe Roy, directeur, planification et enjeux régionaux chez Développement Vaudreuil-Soulanges.

Des remerciements sincères

CSUR tient à remercier chaleureusement tous les participants qui ont contribué au succès de cette soirée anniversaire, ainsi que ses précieux partenaires : l’Auberge des Gallant, Desjardins Vaudreuil-Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges, Promutuel, Sintérix et Parangon.

L’organisation remercie également les producteurs et artisans ayant contribué aux cadeaux remis aux invités soit la Ferme Les Petites Écores, Le Domaine du Paysan et Sel et Caramel, ainsi que les nombreux bénévoles et membres du comité organisateur dont l’implication a permis de faire de cet événement un moment mémorable.

Vingt ans après sa création, CSUR demeure plus que jamais fidèle à sa mission : mobiliser les forces du milieu pour développer des solutions collectives innovantes, durables et porteuses d’avenir pour les communautés de Vaudreuil-Soulanges.