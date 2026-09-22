D'ici deux ans
Les compteurs d'eau passeront au numérique à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot confirme qu’elle entamera une transition vers des compteurs d’eau ultrasoniques avec télérelève d’ici les deux prochaines années. Ces appareils seront remplacés progressivement dans les résidences, les entreprises et les bâtiments du territoire qui en abrite un ou plusieurs.
Cette nouvelle technologie est un appareil de mesure de haute précision qui permet de mesurer le débit d’eau en temps réel, grâce à un module de télérelève sans fil.
La majorité des compteurs mécaniques ont dépassé leur durée de vie moyenne de 10 à 15 ans. C’est pourquoi la Ville a pris cette décision comme on peut lire dans le bulletin municipal. « Leur précision diminuant avec le temps, ils ne reflètent pas toujours la consommation réelle; ce qui rend difficile la détection des anomalies et des fuites, ainsi que la planification des interventions et des investissements liés au réseau de l’eau potable. »
Les avantages de ce changement sont nombreux. Par exemple les données de consommation seront plus précises et accessibles en temps réel. Ce nouveau système permettra aussi une détection rapide des fuites et des anomalies, mais aussi une facturation fondée sur la consommation réelle, lorsqu’applicable. L’installation est simple, rapide et non intrusive. L’appareil aura une meilleure durée de vie et offrira une meilleure planification des infrastructures, en plus de contribuer activement à la conservation de l’eau potable.
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