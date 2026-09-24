Trois chantiers à venir en 2027 à Pointe-des-Cascades

La Municipalité prévoit ouvrir son nouvel hôtel de ville qui se situera dans l'ancien presbytère situé au 87, chemin du Fleuve, au cours de l'été 2027

Trois chantiers majeurs verront le jour d'ici l'été 2027 sur le territoire de la Municipalité de Pointe-des-Cascades. Le premier prendra place au 1 rue Albert-Leroux, le deuxième se concrétisera au 87 chemin du Fleuve et le troisième permettra au Centre communauatire Saint-Marseille de se refaire une beauté.

Débutons par le premier chantier, soit la construction des ateliers municipaux sur la rue Albert-Leroux. Subventionné à 70 % par le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), c'est dans les prochaines semaines que démarreront les travaux. Une soirée d’information sera organisée cet automne pour les citoyens intéressés à découvrir ce projet.

La date de cette rencontre vous sera communiquée ultérieurement via la page Facebook et le site web de la Municipalité. Les travaux se dérouleront jusqu’à l’été 2027.

Au cours de cette même saison, la Municipalité prévoit ouvrir son nouvel hôtel de ville qui se situera dans l'ancien presbytère situé au 87, chemin du Fleuve Le projet est également subventionné à 70 % par le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM). L’appel d’offres est maintenant terminé. Les démarches administratives avec le ministère sont en cours afin d’être en mesure d’octroyer le contrat d’ici janvier.

Enfin, pour sa part, dès cet automne sera lancé un appel d'offres visant à assurer la pérennité du bâtiment sis au 52 chemin du Fleuve. Pour ce faire, des travaux de renforcement de la structure auront lieu au printemps 2027. Ces travaux se dérouleront en 2 phases afin de minimiser l’impact sur l’utilisation de la salle du haut. Un appel d’offres sera effectué cet automne.