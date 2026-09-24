Participer à une mobilisation en faveur de l'achat du boisé

Le Regroupement pour la protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac convie la population à une grande marche citoyenne planifiée pour le dimanche 4 octobre à 11 h. L'objectif de cette mobilisation ? Attester l'appui du plus grand nombre au projet de rachat du boisé par la municipalité. Le départ se fera au parc J.E.A. Bernardin au cœur de Vaudreuil-sur-le-Lac. Néomédia s'est entretenu avec Geneviève Roy afin d'en savoir davantage.

Rappelons que les démarches entourant cette acquisition ont débuté il y a près de dix ans. Ceci dit, il reste toujours à acheter une portion du territoire, d'environ neuf hectares, à des fins de conservation. À ce niveau, la majorité des Vaudreuil-Lacois s'entendent pour dire qu'il s'agit d'une bonne affaire. Là où les opinions diffèrent, c'est la façon de s'y prendre et le prix à payer.

En tout, le regroupement attend près de 200 personnes, dont des membres d'autres organismes environnementaux de la région comme Mères au Front, Sauvons Sandy Beach, et potentiellement plus encore. « Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens de Vaudreuil-sur-le-Lac à la conservation de nos espaces verts et de montrer qu'une bonne partie de la population est aussi pour le projet », exprime Geneviève Roy en entrevue avec Néomédia.

Dans une communication partagée jeudi matin, la douzaine de membres du Regroupement pour la protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac incite des acteurs régionaux à se positionner en faveur du projet d'acquisition présenté par la municipalité plus tôt à l'été 2026.

Rallier les instances régionales à la cause

Si un vote permettra de déterminer si la Municipalité peut aller de l'avant avec l'achat des lots 1 676 802 et 2 580 981 au coût de 2 270 000 $ (moins les subventions obtenues), Geneviève Roy estime que certains « citoyens pensent que le prix d’achat est trop élevé et qu’il y a une possibilité que le prix soit négocié à la baisse, que le terrain ne puisse pas être développé et que les subventions seront disponibles après 2027 », alors que selon elle c'est faux.

D'après Mme Roy, il s'agit là des seuls points mettant à risque le succès du référendum des 18 et 25 octobre prochain. C'est dans ce contexte qu'elle appelle la CMM, la MRC, le propriétaire du terrain, ainsi que le député fédéral Peter Scheifke à appuyer publiquement le projet.

« La crédibilité de ce projet de conservation ne peut pas reposer uniquement sur les communications du conseil municipal, du maire et du regroupement. « Pour créer un sentiment de sécurité auprès des citoyens, c’est un projet porteur pour la région », considère le Regroupement pour la protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac.

Le groupe citoyen croit d'ailleurs que ce projet permettrait d'atteindre et de maintenir les cibles de conservation des milieux naturels fixées par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).