Tout savoir sur Jeannette Uwantege, candidate de QS dans Vaudreuil

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec la représentante de Québec Solidaire dans Vaudreuil, Jeannette Uwantege qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Sur le site Internet de QS on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:

Jeannette Uwantege, est une gestionnaire communautaire engagée qui œuvre depuis 18 ans pour les familles et la justice sociale. Directrice générale et fondatrice de deux organismes communautaires, elle a également siégé à plusieurs conseils d’administration d’organismes communautaires et publics. En 2024, elle a mobilisé près de 100 familles québécoises en fondant le Collectif des parents de la DPJ, portant leur voix et leurs préoccupations. Candidate de Québec solidaire dans Vaudreuil, elle veut renforcer la confiance à l’égard des institutions, défendre les droits des parents et la sécurité des enfants, réduire les inégalités sociales et améliorer l’accès aux soins et aux médicaments pour toutes les familles. Vaudreuil - Depuis 18 ans, j’œuvre auprès des citoyennes et citoyens dans le milieu communautaire. Ce travail m’a permis de bien connaître les réalités et les attentes de la population de Vaudreuil. Je veux porter vos priorités : améliorer le transport collectif, agir sur la crise du logement et du coût de la vie, favoriser l’accessibilité universelle, soutenir les familles, les jeunes et les aîné·es, protéger l’environnement et renforcer l’inclusion sociale. Je crois que cette élection sera décisive. Avec votre mobilisation, je veux vous représenter avec force à l’Assemblée nationale.

Au cours de cette capsule, Mme Uwantege répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Selon vous, quelle est la solution pour améliorer le problème de transport? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 300 rue Joseph-Carrier, à Vaudreuil-Dorion, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.

Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.