Un talent de Vaudreuil-Dorion a brillé au World Flag Series

À l'aube de la création d'une véritable ligue de flag football féminin, Laura Molimard a enfilé le maillot des Midnight Ballers pour prendre part à sa première expérience professionnelle. En entrevue avec Néomédia, la joueuse prolifique de la région est revenue sur son passage au deuxième tournoi organisé par World Flag Series (WFS).

En atterrissant à Toronto le 19 septembre, Molimard se rend compte que la couverture médiatique de cet événement sportif est particulièrement importante. Celle qui a représenté le Canada au niveau international témoigne avoir bien été accompagnée, du début à la fin de son aventure, tout en ayant eu la chance de vivre l'expérience à son plein potentiel.

« C'était vraiment enrichissant comme expérience et pour deux raisons en particulier: premièrement il y avait tout le côté professionnel qui était très différent de ce que j'ai vécu avec Équipe Canada et, deuxièmement, il y avait l'aspect avec les fans », souligne Laura Molimard.

Inclure les amoureux du sport

En effet, l'un des objectifs du WFS est d'attirer le plus de partisans possible afin de réellement faire évoluer le sport et de démontrer à la communauté du flag football qu'il est possible d'obtenir une ligue professionnelle. En ce sens, Laura Molimard explique avoir apprécié interagir avec les partisans.

« On nous demandait vraiment d'inclure les fans dans nos publications et dans nos sorties pour augmenter la visibilité de la ligue [...] je trouve ça vraiment bien que le volet professionnel féminin de ce sport se développe en premier, il y a encore bien des investissements à faire et ce n'est pas encore aussi gros que la Victoire de Montréal par exemple, mais ça ne fait que grossir », mentionne l'athlète originaire de Vaudreuil-Dorion, enthousiaste à l'idée de se projeter dans le futur.

« L’ambiance à Toronto était incroyable, et voir les partisans créer des liens avec ces joueuses confirme exactement pourquoi nous bâtissons cette plateforme. Nous le faisons pour les jeunes garçons et les jeunes filles qui ont eu la chance de voir les athlètes qu’ils admirent évoluer au plus haut niveau, juste devant eux », a déclaré Philip Cutler, fondateur et chef de la direction de World Flag Series.

C'est d'ailleurs M. Cutler qui a personnellement appelé Laura Molimard pour lui demander de se joindre aux Midnight Ballers où elle porte le numéro 81.

L'avènement d'un circuit professionnel de flag football féminin

Au Québec, le flag football est le sport qui connait la plus grande croissance dans les dernières années. La discipline est aussi de plus en plus populaire au-delà de nos frontières, tellement qu'elle fera ses débuts aux prochains Jeux olympiques.

D'où l'importance de développer un réseau compétitif et reconnu de flag football. Si c'est ce que NFL Flag tente de mettre en place, c'est aussi l'objectif, à terme, de World Flag Series.

« Des événements comme WFS Toronto démontrent tout le potentiel du flag football professionnel au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde », a déclaré Joseph Hopmeyer, président de World Flag Series. « L’élan derrière ce sport est indéniable. Avec les deux équipes nationales canadiennes qualifiées pour LA28 et une participation qui continue de croître, les prochaines années représentent une occasion extraordinaire pour le flag football. »

Après la première édition de ce tournoi à Tampa, huit athlètes canadiennes, dont cinq Québécoises, ont participé à cette version 2.0 du WFS. L'engouement n'est pas exclusivement nord-américain pour autant : « Il y avait des joueuses de partout dans le monde en fin de semaine ; c'est important qu'on devienne des ambassadrices de notre sport », relate Molimard en terminant.

En tout, 29 athlètes d’élite représentant neuf pays, soit le Canada, les États-Unis, le Mexique, la République dominicaine, Cuba, le Chili, l’Argentine, l’Australie et la France, ont participé à l'événement sportif.