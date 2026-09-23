Tout savoir sur Chantal Darcy, candidate de la CAQ dans Vaudreuil

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentante de l'équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec dans Vaudreuil, Chantal Darcy qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Sur le site Internet de la CAQ, on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:

Née à L'Île-Perrot et établie à Saint-Lazare depuis 24 ans, Chantal Darcy est une entrepreneure et leader communautaire profondément enracinée dans Vaudreuil-Soulanges. Depuis plus de 20 ans, elle se consacre aux familles, aux enfants, aux aînés et aux nouveaux arrivants.

Fondatrice de La Boîte aux Trésors, elle a créé et porté de nombreux projets éducatifs, sociaux et intergénérationnels. Animatrice de l’émission Fièrement Moi à la télévision communautaire régionale, elle donne également la parole aux citoyens de sa communauté afin de faire connaître leur parcours et leurs réalités. Son engagement unique lui a valu, en 2024, la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec.

Femme de terrain reconnue pour son écoute et sa capacité à rassembler, Chantal propose de mettre son énergie débordante, sa créativité et son expérience au service des citoyens de Vaudreuil, particulièrement des familles, de l’intégration et de la vitalité de sa communauté.

Au cours de cette capsule, Mme Darcy répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Vous êtes issue du milieu communautaire, est-ce que cela sera un atout selon vous si vous êtes élue? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 300 rue Joseph-Carrier, à Vaudreuil-Dorion, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.

Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.