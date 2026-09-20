Environnement: trois candidats de Vaudreuil et leurs points de vue

C’est ce dimanche 20 septembre qu’avait lieu le débat organisé par l’organisme Mères au front dans la salle 3 du centre multisports André-Chagnon. Trois candidats étaient présents, soit Jeannette Uwantnege de Québec solidaire, Meili Faille du Parti québécois et James Hugues du Parti libéral.

L’organisme a rappelé que l’invitation a été lancée à tous les candidats de la circonscription de Vaudreuil. Le débat était également diffusé en direct sur le groupe Facebook de Mères au front – Vaudreuil-Soulanges.

Devant une cinquantaine de citoyens de tous âges de la circonscription, les candidats ont répondu aux questions formulées par Mères au front, mais aussi et surtout par ceux des gens sur place.

Des jeunes des écoles secondaires de la région ont d’ailleurs fait part de leurs inquiétudes par rapport à un futur vert, propre et où il fait bon vivre.

« J’entends vos préoccupations et je vous assure que Québec solidaire s’engage à investir dans les écoles et dans l'environnement pour qu’on puisse vous léguer un Québec vert », explique Jeannette Uwantnege de QS.

En présentant des statistiques, les grandes priorités ainsi que les engagements de leur parti en plus des investissements et des mesures précises déployées pour atteindre l’équilibre.

Mettre fin au gaspillage et aux politiques permettant l’exploitation des gaz naturels, promouvoir des entreprises locales et des initiatives qui mettent l’écologie au premier plan, favoriser le financement du transport collectif, notamment en diminuant les coûts des usagers, et des organismes communautaires qui œuvrent dans Vaudreuil.

« C’est ironique que l’arrivée du REM fasse en sorte que la qualité et la quantité du transport collectif aient diminué. Ça ressort fréquemment dans mon porte-à-porte et c’est vraiment problématique », mentionne James Hugues en critiquant la vision de la CAQ, la qualifiant d’irréaliste.

S’il a répété que le parachèvement de l’A20 serait assurément ajouté au PQI, il veut cibler les besoins et agir en conséquence pour financer à l’aide de parts provinciales le développement du transport en commun.

Meili Faille abonde dans le même sens : « On nous demande de développer le transport à coût zéro et ça ne fait aucun sens. […] Ne serait-ce pas une priorité que les autobus utilisés par les étudiants soient maintenus ? Développé à coût zéro, dans notre région en plein développement, c’est impensable. »

Pour elle, le gouvernement précédent n’a pas bien prévu le développement du transport considérant le nouvel hôpital, l’essor démographique, la construction de nouvelles écoles, etc.

Au moment d’écrire ces lignes, environ 1 % du budget du gouvernement est dédié à l’environnement. Une proportion jugée insuffisante par plusieurs citoyens présents dans la salle.

Faire des compromis pour le bien de l’environnement

Quand on leur a demandé de s'exprimer sur les concessions qu'eux et leur parti étaient prêts à faire pour l'environnement, voici ce que les candidats ont exprimé.

D'après Mme Faille, candidate péquiste de Vaudreuil, « il faut regarder en termes d’innovation et d’optimisation technologique qu'on peut mettre au service de l’environnement: on a besoin de transparence dans les projets qu'on développe, on n'a pas le loisir de compromettre quoi que ce soit », explique-t-elle.

Plus ou moins certains de la prémisse, le candidat libéral estime que la croissance économique du Québec ne se fera pas au détriment de l'environnement. Pour lui, il y a plus ou moins de compromis à faire. « Je pense que c’est un faux choix: si on fait bien nos investissements, on peut développer notre société sans empiéter sur l’environnement », fait valoir James Hugues.

Le compromis à faire semblait plus clair chez la candidate de Québec solidaire. Selon Mme Uwantnege, il faut absolument « privilégier le transport collectif sans enlever la taxe sur l’essence tout en responsabilisant les grands pollueurs, ce qui les inciterait à développer des manières de faire plus écoresponsables. »