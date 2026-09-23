Située à l'angle du boulevard Perrot et de la 3e avenue
La Ville de l'Île-Perrot inaugure sa nouvelle caserne
Ce mercredi 23 septembre, membres du SSI de l'Île-Perrot, élus municipaux et dignitaires se sont rassemblés pour inaugurer la toute nouvelle caserne 3, ouverte officiellement depuis le mois de juillet 2026. Les gens sur place, dont les journalistes de Néomédia, ont eu la chance de visiter cette infrastructure neuve qui répond efficacement aux besoins des pompiers.
Construite là où il y avait autrefois la piscine municipale extérieure, la caserne, jonchant sur le boulevard Perrot, lui-même récemment rénové, ajoute une « plus-value intéressante pour nos citoyens et pour notre service de sécurité incendie (SSI) », explique Benoît Leclerc, directeur du SSI de l'Île-Perrot.
Lors de sa prise de parole, le maire de la Ville, Marc Deslauriers, a qualifié la fameuse caserne de « grande réussite pour notre communauté ». Rappelons que le projet a d'abord été annoncé il y a deux ans, à l'automne 2024.
Grâce à des investissements totalisant près de 9 millions $ comprenant une aide financière de 4,5 millions $ du gouvernement du Québec accordée dans le cadre du programme d'amélioration et de construction des infrastructures municipales (PACIM), les installations sont maintenant aux normes.
« La caserne est moderne, durable, équipée et adaptée aux besoins des citoyens. Elle a, entre autres, une toiture verte, des bureaux, un dortoir et trois portes de garage », ajoute M. Deslauriers tout en soulignant le travail des équipes de Mme Nancy Forget ainsi que les membres de l'ancien conseil municipal ayant permis cette réalisation.
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