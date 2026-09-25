La CCIVS participe aux consultations
Planification à long terme de l’immigration au Québec
La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) s’est jointe à un regroupement de 16 autres chambres de commerce de la grande région de Montréal dans le cadre d’une importante étude portant sur l’immigration et l’avenir démographique du secteur entourant la métropole Québécoise. Réalisée en collaboration avec Aviseo Conseil et avec l’appui de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la CCIVS fait aujourd'hui état des résultats.
L’étude met en lumière un défi qui dépasse largement la seule question des seuils d’immigration, soit le vieillissement de la population combiné à une diminution anticipée du bassin de travailleurs. Selon le scénario de référence étudié, le Grand Montréal pourrait perdre environ 142 000 habitants d’ici 2051, dont plus de 113 000 dès 2035. Parallèlement, le ratio de dépendance démographique passerait de 51,7 en 2025 à 63,2 au tournant des années 2050.
Pour la CCIVS, ces résultats renforcent la nécessité d’aborder simultanément les enjeux de démographie, de main-d’œuvre, d’immigration et de capacité d’accueil.
« Nous devons sortir d’une logique où l’on traite séparément immigration, besoins de main-d’œuvre et capacité d’accueil. Les entreprises ont besoin de prévisibilité pour planifier leurs investissements et leurs recrutements, mais nos collectivités doivent également pouvoir planifier les logements, les infrastructures et les services nécessaires. L’enjeu est de se donner une vision à long terme et de prendre des décisions fondées sur des données », explique Frédérick Perrier, directeur général de la CCIVS.
Comprendre les réalités des entreprises touchées
L’étude confirme l’importance de cet enjeu pour le milieu économique. Parmi les entreprises sondées, 85 % embauchent ou prévoient embaucher des personnes immigrantes, alors que 77 % associent cette contribution au maintien de leurs activités courantes. Quelque 70 % des employés immigrants occupent par ailleurs des fonctions de gestion, professionnelles, techniques ou spécialisées.
« L’exemple du Manoir Harwood, à Vaudreuil-Dorion, illustre très concrètement ce que ces enjeux représentent sur le terrain. Cet établissement de soins de longue durée de 180 lits, bien connu de la région, dépend aujourd’hui d’une main-d’œuvre provenant de diverses nationalités pour assurer la continuité de ses services. L’entreprise a investi en recrutement international faute de trouver des travailleurs dans la région. L’établissement est même allé jusqu’à se porter financièrement garant pour que ses travailleurs puissent se procurer une voiture et ait accès à un logement. Quand une entreprise prend ce niveau d’engagement, elle doit pouvoir compter sur des règles stables et prévisibles. Derrière les décisions en immigration, il y a des entreprises, mais aussi des travailleurs et surtout des résidents qui ont besoin de soins chaque jour », fait valoir M. Perrier
Pour la CCIVS, la question ne consiste donc pas à opposer immigration et capacité d’accueil. Le Regroupement inter chambre reconnaît les pressions qui s’exercent notamment sur le logement, la santé, l’éducation, les services de garde, le transport et la francisation. Il propose plutôt que la capacité d’accueil soit mieux définie et mesurée en tenant compte des réalités des différents territoires et des profils d’immigration.
Proposer des orientations claires et structurantes
À la suite de ses travaux, le Regroupement met de l’avant quatre grandes voies potentielles:
- Adopter une planification permettant d'éviter le déclin démographique anticiper ;
- Tenir des États généraux sur l’avenir démographique du Québec ;
- Développer un cadre d’analyse québécois permettant de mieux mesurer la capacité
d’accueil de chaque région ;
- Mieux arrimer l’immigration aux besoins du marché du travail.
La CCIVS appuie particulièrement la recherche d’une approche plus prévisible à long terme, qui considère l'ensemble de l’immigration temporaire et permanente, les besoins économiques, la francisation, l’intégration et les investissements nécessaires à l’accueil comme un tout où l'un dépend de l'autre.
La CCIVS invite les entreprises et les acteurs socioéconomiques de Vaudreuil-Soulanges à prendre connaissance de l’étude afin d’alimenter une discussion fondée sur les données et sur les besoins à long terme du Québec. Pour ceux que ça intéresse, ladite étude sur l’immigration et
l’avenir démographique
du Grand Montréal est ici.