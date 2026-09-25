Planification à long terme de l’immigration au Québec

La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) s’est jointe à un regroupement de 16 autres chambres de commerce de la grande r égion de Montréal dans le cadre d’une importante étude portant sur l’immigration et l’avenir démographique du secteur entourant la métropole Québécoise. Réalisée en collaboration avec Aviseo Conseil et avec l’appui de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la CCIVS fait aujourd'hui état des résultats.





L’étude met en lumière un défi qui dépasse largement la seule question des seuils d’immigration, soit le vieillissement de la population combiné à une diminution anticipée du bassin de travailleurs. Selon le scénario de référence étudié, le Grand Montréal pourrait perdre environ 142 000 habitants d’ici 2051, dont plus de 113 000 dès 2035. Parallèlement, le ratio de dépendance démographique passerait de 51,7 en 2025 à 63,2 au tournant des années 2050.





Pour la CCIVS, ces résultats renforcent la nécessité d’aborder simultanément les enjeux de démographie, de main-d’œuvre, d’immigration et de capacité d’accueil.





« Nous devons sortir d’une logique où l’on traite séparément immigration, besoins de main-d’œuvre et capacité d’accueil. Les entreprises ont besoin de prévisibilité pour planifier leurs investissements et leurs recrutements, mais nos collectivités doivent également pouvoir planifier les logements, les infrastructures et les services nécessaires. L’enjeu est de se donner une vision à long terme et de prendre des décisions fondées sur des données », explique Frédérick Perrier, directeur général de la CCIVS.



