Mélanie Calvé: écrire pour garder la mémoire vivante

Dans ce nouvel épisode du balado de Néomédia, notre journaliste reçoit une invitée pas comme les autres. Entre l'écriture de son dixième roman et l'historique particulier de ses dons uniques, Mélanie Calvé raconte avec lucidité et franchise ce qui l'inspire et lui permet de progresser.

Nos auditeurs sont ainsi invités à découvrir le parcours atypique de cette femme lors d'une conversation à cœur ouvert sur sa passion de l'écriture, la rigueur de la recherche historique et, plus spécialement, sur son rapport au monde qui va au-delà de l'ordinaire.

Grandir en écrivant

Tout commence bien avant la publication. À six ans, Mélanie Calvé annonce déjà à son entourage qu'elle sera écrivaine. À huit ans, sa dactylo offerte par son parrain produit ses premières pages. À onze ans, elle termine même une première histoire complète d'une centaine de pages.

Pourtant, après une vingtaine d'années à essuyer les refus des maisons d'édition, elle fait la rencontre fortuite d'un éditeur des Éditions Fides. Son premier roman publié, William et Eva, marque le début d'une aventure. Depuis, Mme Calvé écrit à une cadence d'un roman par année !

Spécialisée dans le roman historique, Mélanie Calvé consacre jusqu'à quatre mois de recherches intensives avant d'écrire la première ligne de chacun de ses livres. Journaux d'époque, archives judiciaires, publicités d'antan, témoignages de personnes âgées. Elle se décrit elle-même comme une « gardienne des mémoires », convaincue que chaque nom inscrit sur une pierre tombale représente une vie entière à raconter.

Une clairvoyante cartésienne

L'entretien aborde également une facette moins connue de l'autrice: ses dons de clairsentience et de clairconnaissance, qu'elle décrit avec franchise. Rationnelle et factuelle de nature, Mélanie Calvé dit avoir longtemps mis de côté cette facette de son psyché avant d'accepter de les assumer pleinement.

Un épisode d'environ 45 minutes qui promet d'être aussi personnel qu'enrichissant.