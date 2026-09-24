Un frère et une soeur à la tête de la première salle de spectacle locale

Au cours des dernières heures, une publication est apparue sur les réseaux sociaux laissant entendre qu’une nouvelle salle de spectacle verrait le jour sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Néomédia s’est intéressé au sujet et a pu s’entretenir avec Camille Charlebois, l’une des instigatrices du projet avec son frère Gabriel Charlebois.





« Dans la vie de tous les jours, je travaille en gestion des opérations et mon frère est ingénieur, alors être propriétaires d’une salle de spectacle est bien loin de nos carrières respectives. Par contre, nous sommes fans de musique depuis toujours et, dans la dernière année, on a vu beaucoup de spectacles et on caresse depuis longtemps le rêve d’avoir notre propre salle », résume-t-elle d’entrée de jeu.





Dans les faits, Camille réside à quelques minutes à pied de la nouvelle salle qui sera située sur la rue Chicoine à Vaudreuil-Dorion. « Notre objectif avec ce projet, c’est de pouvoir promouvoir les artistes qui n’ont pas nécessairement de tribune pour jouer. On ne veut pas seulement se limiter à des shows de musique. Par exemple, en accueillant des humoristes, une soirée karaoké, un spectacle de drag ou encore un cours de danse en ligne. Le local a une superficie de 1375 pieds carrés et a une capacité d’une centaine de personnes debout. On s’inspire de La Petite boîte Noire à Sherbrooke.»





Une ouverture prévue en 2027





Ayant déjà pris possession des lieux, la paire planifie actuellement les rénovations qui devraient s’étirer sur deux mois. « On prévoit d'ouvrir en janvier 2027, à moins d’un retard ou d’un imprévu dans le chantier. On est déjà en train de contacter des artistes pour bâtir notre calendrier 2027. On peut d’ores et déjà confirmer qu’une soirée d’humour se tiendra tous les vendredis soirs et que des spectacles se tiendront sur place tous les samedis soirs. On vise vraiment une programmation variée et pour tous les goûts.»





Contrairement à ce qu’on peut penser, Camille indique qu’obtenir un permis de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour ce projet n’a pas été compliqué. « Le département d’urbanisme nous a confirmé que le zonage permettait de recevoir ce type d’usage et que nos aspirations en matière de stationnement étaient aussi conformes. Tout était aligné pour que le projet voie le jour. Dans le même édifice que nous, il y aura une bijouterie qui fermera, au maximum, à 19 h le jeudi soir et un local loué par le propriétaire du bâtiment. Donc, on ne dérangera pas.»





Pour le frère et la sœur, leur projet viendra répondre à un besoin à Vaudreuil-Dorion. « Il y a des efforts qui sont faits en ce sens, par exemple, avec l’aménagement du 405. Mais on avait envie d’offrir une tribune aux artistes underground qui n’ont pas de scènes en ce moment pour se produire. On va aussi, quand ce sera possible, rendre la salle disponible pour la location pour des fêtes de famille, des partys privés ou des corpos. Les intéressés n’ont qu’à nous contacter.»