Votez dans l'un des 127 comtés provinciaux à partir de Vaudreuil

Dès ce vendredi 25 septembre, les citoyens des comtés de Vaudreuil, de Soulanges et de Beauharnois pourront déjà faire leurs choix dans le cadre des élections provinciales 2026. Comment ? En se présentant au bureau du directeur de scrutin de leur circonscription où il sera possible de voter dans l'un des 127 comtés de la province.

Vous êtes en visite dans la région pour prendre soin d’un proche, pour le travail ou encore pour des vacances et cela vous empêchera de voter les 27 et 28 septembre et le 5 octobre, ce qui fait en sorte que vous ne serez pas en mesure de voter dans votre comté de résidence ? Ce n’est pas un problème puisqu’en vous présentant sur place, il vous sera possible de le faire comme si vous étiez à la maison.

« Les bureaux des présidents des élections sont ouverts à tout le monde, et ce, partout au Québec. En s’y présentant, on peut voter dans l’une des 127 circonscriptions de la province. C’est la troisième élection générale au Québec où cette façon de faire est permise. Les gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale pourront aussi le faire en se présentant à notre bureau situé au 300 rue Joseph-Carrier. Quel est l’avantage de voter ici ? On peut voter plus longtemps, soit cinq jours, et les files d’attente sont moins longues. Lors du vote par anticipation, on peut seulement voter dans notre comté et non pas dans une autre circonscription au Québec » , précise le directeur des élections dans Vaudreuil, Luke de Stefano.

Chaque année entre 2 000 et 3 000 personnes se présentent sur place pendant la période de vote. « Nous sommes situés dans le parc industriel de Vaudreuil-Dorion et on a distribué des dépliants pour inviter les gens à venir voter au cours des prochains jours. Plusieurs nous ont informé qu’ils n’étaient pas au courant qu’ils pouvaient le faire à notre bureau. Au terme de la période de vote, chaque boite de scrutin quitte vers sa région pour être dépouillée le soir du vote. De 18 h à 20 h, le 5 octobre, on a l’autorisation de commencer à comptabiliser les votes reçus », ajoute-t-il.

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour voter au Bureau du directeur du scrutin. Il suffit de se présenter sur les lieux. Mais la tâche de M. Stefano ne se termine pas là. « Le bureau du directeur de scrutin chapeaute aussi le vote dans les CHDLS et résidences pour aînés de son territoire afin de permettre à ces derniers de voter sans devoir se déplacer. Dans Vaudreuil, on compte 12 lieux où on va se rendre pour y tenir un pôle de vote. Par la suite, lors du vote par anticipation, quatre bureaux de vote accueilleront les citoyens de Vaudreuil. Le 5 octobre, ce seront 27 pôles de vote qui seront aménagés dans les écoles de la région. Au total, on emploie 730 personnes qui travaillent sur le terrain ou au niveau administratif.»

Auparavant, lors du jour de vote par anticipation, les électeurs pourraient se rendre dans deux pôles de vote sur le territoire. Le jour du vote, 22 bureaux de vote étaient en place pour les recevoir, soit cinq de moins que cette année.

« En ajoutant des lieux de vote, on offre une plus grande accessibilité et une plus grande facilité aux personnes votantes. Au cours des prochains jours, notre équipe se rendra aussi dans une centaine de domiciles pour permettre aux gens qui y résident de voter. Ces personnes devaient en faire la demande. Comme on peut le constater, un scrutin demande beaucoup d’organisation. On travaille sur ça depuis janvier dernier.»

Le 5 octobre prochain, la Ville de Vaudreuil-Dorion élira deux députés au palier provincial pour la première fois de son histoire.

Rappelons en terminant qu'on peut voter au bureau du directeur de scrutin aux dates suivantes:

- Vendredi 25 septembre de 9 h 30 à 20 h;

- Samedi 26 septembre de 9 h 30 à 16 h;

- Mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h;

- Mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h;

- Jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h;

Pour les comtés de Beauharnois et de Soulanges, les bureaux du directeur des élections sont situés respectivement au 73 rue Maden, bureau 100 à Salaberry-de-Valleyfield et au 776 rue des Loisirs à Sainte-Marthe.