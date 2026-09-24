Un citoyen de Saint-Lazare reçoit une distinction de l'AFG

Daniel Lefebvre, MBA, directeur, développement des affaires et partenariats chez Genium360, Andréanne Germain, géo, directrice de projets – Environnement, Jean-Marc Lauzon, ing., M. Sc. (mentor), ingénieur sénior en hydrogéologie, Thomas Robert, ing., Ph.D., chargé de projets – Hydrogéologie, Annie Morin, ing., M. Sc., directrice, Environnement.

Plus de 450 participants étaient réunis pour assister à la 24e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois 2026, où les meilleurs projets d’ingénierie réalisés récemment o nt été récompensés. En tout, 63 projets et candidats étaient en compétition dans 14 catégories différentes. Parmi les récipiendaires, on retrouve Jean-Marc Lauzon, lauréat d'un prestigieux prix dans la catégorie Mentor de l’année en génie-conseil.





Sous le thème GÉNIE+CONSEIL : Collaborer pour s’élever, cette prestigieuse remise de prix, organisée par l’Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG), était animée par Stéphane Bellavance. Les projets lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant représenté par Sandra Avakian, directrice principale de la gestion du territoire à la Ville de Brossard.





Chaque dossier a ainsi été analysé selon des critères clés. « Les projets récompensés témoignent de la capacité d’innovation de notre industrie. À cet égard, la collaboration entre les multiples disciplines et les différents intervenants, dans la réalisation de projets qui sont de plus en plus complexes, représente un gage de succès », a affirmé Bernard Bigras, président- directeur général de l’AFG.





Reconnaitre l'impact du mentorat





Hydrogéologue chevronné de la firme Groupe ABS, Jean Marc Lauzon consacre, depuis plus de 35 ans, sa carrière à la science, au sens du travail bien fait et au développement des talents. Généreux et humble, il transmet rigueur, curiosité et passion à la relève qu'il accompagne. À travers les année et encore aujourd'hui, son organisation et son savoir faire bénéficie à la communauté environnementale québécoise.





