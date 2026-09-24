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Affaires

Grands Prix du génie-conseil québécois 2026

Un citoyen de Saint-Lazare reçoit une distinction de l'AFG

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Photo: Courtoisie

Daniel Lefebvre, MBA, directeur, développement des affaires et partenariats chez Genium360, Andréanne Germain, géo, directrice de projets – Environnement, Jean-Marc Lauzon, ing., M. Sc. (mentor), ingénieur sénior en hydrogéologie, Thomas Robert, ing., Ph.D., chargé de projets – Hydrogéologie, Annie Morin, ing., M. Sc., directrice, Environnement.

Plus de 450 participants étaient réunis pour assister à la 24e  édition des Grands Prix du génie-conseil québécois 2026, où les meilleurs projets d’ingénierie réalisés récemment ont été récompensés. En tout, 63 projets et candidats étaient en compétition dans 14 catégories différentes. Parmi les récipiendaires, on retrouve Jean-Marc Lauzon, lauréat d'un prestigieux prix dans la catégorie Mentor de l’année en génie-conseil.

Sous le thème GÉNIE+CONSEIL : Collaborer pour s’élever, cette prestigieuse remise de prix, organisée par l’Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG), était animée par Stéphane Bellavance. Les projets lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant représenté par Sandra Avakian, directrice principale de la gestion du territoire à la Ville de Brossard. 

Chaque dossier a ainsi été analysé selon des critères clés. « Les projets récompensés témoignent de la capacité d’innovation de notre industrie. À cet égard, la collaboration entre les multiples disciplines et les différents intervenants, dans la réalisation de projets qui sont de plus en plus complexes, représente un gage de succès », a affirmé Bernard Bigras, président-directeur général de l’AFG. 

Reconnaitre l'impact du mentorat

Hydrogéologue chevronné de la firme Groupe ABS, Jean Marc Lauzon consacre, depuis plus de 35 ans, sa carrière à la science, au sens du travail bien fait et au développement des talents. Généreux et humble, il transmet rigueur, curiosité et passion à la relève qu'il accompagne. À travers les année et encore aujourd'hui, son organisation et son savoir faire bénéficie à la communauté environnementale québécoise.


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