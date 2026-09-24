Grands Prix du génie-conseil québécois 2026
Un citoyen de Saint-Lazare reçoit une distinction de l'AFG
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Déploiement d'un programme d'aide aux PME dans Beauharnois-Salaberry
À compter du jeudi 24 septembre, la MRC de Beauharnois-Salaberry rend disponible son programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) pour répondre aux incertitudes générées par la guerre tarifaire avec les États-Unis. Financée par le gouvernement du Québec et administrée localement par la MRC, cette mesure ...LIRE LA SUITE
Au Cégep de Valleyfield, on parle de politique
Dans le cadre de la campagne électorale provinciale, le Cégep de Valleyfield organise un débat politique réunissant les candidats des principaux partis dans la circonscription de Beauharnois. L’événement se tiendra à la salle Albert-Dumouchel, le mercredi 30 septembre, dès 16 h 15. Cette activité vise principalement à permettre aux ...LIRE LA SUITE
Un signaleur routier blessé à Salaberry-de-Valleyfield
Un signaleur qui était affecté à la circulation aux abords d’un chantier qui prenait place sur la rue Champlain à Salaberry-de-Valleyfield a dû être transporté au centre hospitalier après avoir subi des blessures mineures à un pied. L’incident s’est produit le mardi 22 septembre à 10 h 30 à l’angle des rues Champlain et ...LIRE LA SUITE