Centraide Sud-Ouest lance sa campagne de financement 2026-2027

C’est le jeudi 24 septembre que l’organisme Centraide Sud-Ouest procédait au lancement de sa campagne annuelle 2026-2027. Pour l’occasion, partenaires, dignitaires, candidats aux élections, médias et membres de la communauté étaient réunis au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.

Dans la foule, on pouvait apercevoir les candidats Chantal Darcy, Claude Reid, Francis Deroo, Alexandre Daneau, James Hughes, Meili Faille, mais aussi plusieurs élus dont Marc Deslauriers, maire de L’Île-Perrot, Olivier Prégent, conseiller municipal de L’Île-Perrot, et Hugo Gendreau, conseiller municipal de Saint-Zotique. Steve Hickey, l’ancien directeur général de Centraide Sud-Ouest, maintenant attaché politique de la députée de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Claude DeBellefeuille était aussi présent.

Cette soirée a permis de rappeler l’importance de la mobilisation face aux enjeux sociaux qui touchent la région et de souligner l’engagement de partenaires envers leur communauté. Surtout dans cette ère où les organismes communautaires font face à une pression constante. Selon un récent sondage réalisé par la firme Léger, auprès de 311 organismes soutenus par le réseau Centraide au Québec, 96 % ont observé une hausse des demandes au cours des deux dernières années. Près d’un organisme sur deux, soit 47 %, affirme ne pas être en mesure de répondre adéquatement à tous les besoins.

« Nous portons tous des réalités que les autres ne voient pas. Et personne n’est à l’abri d’avoir besoin d’aide un jour. Pour nous, une communauté forte, c’est une communauté où l’on prend soin les uns des autres et où chacun peut trouver du soutien lorsqu’il en a besoin. C’est cette solidarité que nous voulons faire vivre à travers la campagne Centraide », soulignait Kim Barrette, directrice du développement et des partenariats de Centraide Sud-Ouest.

Le Prix Pierjean Savard remis à …CEZinc

Depuis 2025, Centraide Sud-Ouest souligne l’engagement philanthropique exceptionnel d’une entreprise ou d’un individu par le biais du prix Pierjean Savard. Bien connu dans la région comme le directeur général et propriétaire de Conteneurs Experts, l’homme d’affaires est aussi bien impliqué auprès de l’organisme depuis longtemps.

Cette reconnaissance envers CEZinc survient quelques mois après l’annonce d’un partenariat de 80 000 $ entre CEZinc et Centraide Sud-Ouest qui est le premier Partenaire industriel local de transformation sociale. Ce partenariat se distingue surtout par l’approche choisie. CEZinc a souhaité travailler avec Centraide pour orienter son engagement philanthropique vers des besoins prioritaires du milieu et avoir un impact qui s’inscrit dans la durée.

« Recevoir le prix Pierjean Savard est un grand honneur pour CEZinc et témoigne des liens forts que nous entretenons avec notre communauté. Notre partenariat avec Centraide Sud-Ouest nous permet de nous assurer que nos contributions répondent à de réels besoins et qu’elles ont un impact concret pour les gens d’ici. Nous sommes très fiers de devenir leur tout premier Partenaire de transformation sociale et de poursuivre cet engagement dans les années à venir », précisait Mark Furlotte, directeur général de CEZinc.

La soirée a aussi offert une tribune à Centraide pour reconnaître l’engagement d’un bénévole engagé auprès de son organisme depuis 30 ans : Jocelyn Pilon. « Il a travaillé dans l’ombre, mais son implication a tellement été importante pour nous. Après une carrière en éducation, il a occupé plusieurs rôles auprès de nous, mais aussi à plus grande échelle auprès du réseau Centraide. Ce soir, on veut lui dire merci pour toutes les heures passées à nos côtés, pour son leadership discret, percutant et bien réfléchi. Il était un modèle précieux de bénévole», indiquait Julie Colbert, directrice générale de Centraide Sud-Ouest.

M. Hickey, qui a côtoyé M. Pilon pendant de nombreuses années, avait aussi un petit mot à lui adresser. « C’est une personne loyale, un partenaire et un grand ami pour moi. Je suis content de pouvoir l’honorer pour toute son implication au fil des ans.»

Le principal intéressé a reçu deux certificats, soit un de l’Assemblée nationale pour souligner toutes ses années d’implication, et un autre de Centraide Sud-Ouest. Il s’est dit très surpris. « Je ne suis pas certain que cet hommage soit aussi mérité que vous le dites, mais je le reçois avec humilité. Merci aux gens présents ce soir, car votre implication fait une réelle différence pour Centraide Sud-Ouest. J’espère que vous continuerez à le faire encore longtemps. »

Enfin, Centraide Sud-Ouest a aussi diffusé une vidéo hommage à sa plus jeune présidente, Chloé Raymond. « C’est une belle surprise, je suis réellement touchée. Mon dévouement pour Centraide Sud-Ouest ne fait que commencer.»

Une campagne pour agir ici

La campagne annuelle de Centraide permet d’agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région grâce aux dons recueillis auprès de la population et des partenaires du milieu. Bien qu’il soit possible de donner toute l’année, la période de septembre à décembre marque le temps fort de cette mobilisation.

Chaque don contribue à soutenir un réseau d’organismes ancrés dans leur milieu, qui répondent aux besoins immédiats des personnes tout en agissant sur les causes et enjeux sociaux.

La population est invitée à participer à la campagne 2026 en faisant un don à Centraide Sud-Ouest.