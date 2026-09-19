Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Les infrastructures municipales: priorité numéro 1 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La première porte sur les infrastructures municipales et l’adaptation au changement climatique.

Valspec lance sa 50e programmation culturelle

Valspec a dévoilé le jeudi 10 septembre dernier la saison culturelle 2026-2027, qui marque sa 50ᵉ programmation. Réunis en extérieur devant VALSPEC, partenaires, élus, médias, artistes et abonnés ont découvert une saison qui fait une large place à l’humour, à la chanson, au théâtre, aux variétés, aux spectacles jeunesse et aux découvertes.

La desserte de transport et la mobilité: priorité numéro 2 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La deuxième concerne la desserte de transport et la mobilité vers les pôles régionaux.

Retour en images sur le Festival du gazon de Sainte-Justine-de-Newton

Une centaine d’amateurs de sensations fortes étaient réunis, ce samedi 13 septembre, à Sainte-Justine-de-Newton pour le Festival du gazon. Si l’évènement comporte un volet familial, c’est sans contredit les courses de tracteurs à gazon qui étaient les plus impressionnantes à regarder.

Le Vignoble Côte de Vaudreuil lance sa nouvelle marque Légendes vivantes

Le Vignoble Côte de Vaudreuil, nouvellement la propriété de Chris Zacchia et de sa conjointe Marie-Élaine Dufour, a rassemblé des centaines de personnes ce samedi 13 septembre dans ses installations à l’occasion de la toute première édition de l’évènement Vendages & Vibes. Néomédia a pu s’entretenir avec l’entrepreneur lors de son passage sur place.

Entre 7 000 et 8 000 visiteurs au VIP en blues à L'Île-Perrot

Le changement de lieu de la 14ᵉ édition du VIP en blues de L’Île-Perrot a été bénéfique. En effet, les 11 et 12 septembre, entre 7 000 et 8 000 amateurs s’étaient réunis au parc Michel-Martin, situé sur le Boulevard Perrot, afin de prendre part à l’évènement qui soufflera ses 15 chandelles en 2027.

La conservation du patrimoine, la priorité 3 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La troisième porte sur la conservation du patrimoine et la mise en valeur du parc du Canal de Soulanges.

Saint-Polycarpe : une nouvelle caserne d'incendie réclamée

Le vice-premier ministre du Québec, Ian Lafrenière, était de passage à Saint-Polycarpe le lundi 14 septembre pour visiter la caserne actuelle de la municipalité qui nécessite d'être complètement rebâtie. Jean-Pierre Ménard, maire de Saint-Polycarpe, a justement présenté le projet de construction d’une nouvelle caserne incendie et d’ateliers municipaux à M. Lafrenière et à la candidate sortante de Soulanges, Maryline Picard.

Le logement social et abordable: priorité numéro 4 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La quatrième s'intitule Logements sociaux et abordables: répondre à la pression résidentielle régionale.

Une soirée-bénéfice pour supporter financièrement une jeune femme malade

Le Vignoble Côte de Vaudreuil accueillera, le lundi 21 septembre prochain, un concert-bénéfice au profit d’Audrey Arseneault, une jeune femme qui a fait l’objet d’un reportage de Néomédia en juin dernier.

Retour en images sur le Festival de la Soupe de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Ce dimanche 13 septembre, un total de 39 soupiers amateurs ou professionnels se sont donné rendez-vous au Parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot en après-midi. L'objectif: séduire les papilles gustatives des milliers de visiteurs de l'édition 2026 du Festival de la Soupe.

Les infrastructures scolaires, priorité numéro 5 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La cinquième et dernière est les infrastructures scolaires, soit d'assurer un partage équitable des responsabilités et des coûts.

Mettre l'intelligence artificielle au service des jeux vidéo

À partir d’une idée née il y a environ un an, Tommy-James Tremblay a développé Sprite-ai, une plateforme Web qui utilise l’intelligence artificielle afin de simplifier certaines étapes artistiques dans le domaine des jeux vidéo. Une simple requête suffit donc pour générer des animations en pixel.

La fin d'un chapitre pour le maire de Saint-Polycarpe

Après 42 années de service, Jean-Pierre Ménard, officier du service de sécurité incendie (SSI) et maire de Saint-Polycarpe, a confirmé mettre fin à son aventure en tant que pompier volontaire à la séance du conseil municipal du lundi 14 septembre. En entrevue avec Néomédia, M. Ménard a exprimé vouloir se concentrer davantage sur son travail à la mairie.

Tout savoir sur Olivier Bertin-Mahieux, candidat du PLQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentant du Parti libéral du Québec dans Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux, qui débute cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Les candidats appelés à protéger l'Esker de Vaudreuil-Soulanges

Dans le cadre de la campagne électorale provinciale actuellement en cours, plusieurs organismes de la région demandent à ce que leur mission soit reconnue et soutenue par les différents partis en lice. C'est le cas de Protection de l'Esker de Vaudreuil-Soulanges qui invite les candidats à s'engager pour leur cause.

Le propriétaire du Mont Rigaud devient président de l'ASSQ

Réunis en assemblée générale ce mercredi 16 septembre au Mont-Orford, les membres de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) ont procédé à l’élection de leur nouveau conseil d'administration pour l’année 2026-2027. Cette assemblée marque un important passage de relais à la tête de l’organisation alors que M. Luc Élie, propriétaire et directeur général du Mont Rigaud, succède à M. Jean-Michel Ryan à la présidence de l'organisation.

Tout savoir sur Marilyne Picard, candidate de la CAQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec la représentante de l'équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec dans Soulanges, Marilyne Picard qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Deux conseillères demandent aux candidats de prendre position

À l’approche de l’élection provinciale, les conseillères municipales de Vaudreuil-Dorion Jasmine Sharma (district 3 – Des Bâtisseurs) et Vanessa Leduc (district 7 – Desrochers), élues sous la bannière du parti Inspire Vaudreuil- Dorion, interpellent les candidats locaux de tous les partis pour leur demander de prendre clairement position sur l’enjeu du transport collectif dans Vaudreuil-Soulanges.

Le mouvement Le communautaire à boutte poursuit sa mobilisation

Ce mardi 15 septembre, des travailleurs du milieu communautaire de Vaudreuil-Soulanges se sont rendus à Trois-Rivières, non pas pour faire du tourisme, mais pour se joindre à une mobilisation nationale du mouvement Le communautaire à boutte. Néomédia a pu échanger sur le sujet avec la porte-parole de la branche locale du mouvement, Jessica Savage.

Tout savoir sur Francis Deroo, candidat du PQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentant du Parti Québécois dans Soulanges, Francis Deroo qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain