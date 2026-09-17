Demande d'engagement éléctoral
Les candidats appelés à protéger l'Esker de Vaudreuil-Soulanges
Dans le cadre de la campagne électorale provinciale actuellement en cours, plusieurs organismes de la région demandent à ce que leur mission soit reconnue et soutenue par les différents partis en lice. C'est le cas de Protection de l'Esker de Vaudreuil-Soulanges qui invite les candidats à s'engager pour leur cause.
« Nous souhaitons vous interpeller sur un enjeu environnemental majeur pour Vaudreuil-Soulanges: la reconnaissance et la protection du seul esker et de ses zones stratégiques de recharge des eaux souterraines », mentionne-t-on dans une lettre adressée aux candidats.
Toujours selon l'organisme, cette ressource, d'une superficie de 12 km², constitue un véritable joyau hydrique pour la région et représente un potentiel important pour la pérennité de l'approvisionnement en eau potable. C'est dans cette optique que l'organisme cherche à assurer la protection à long terme du site qui se trouve à Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore.
Rappelons que la Protection de l’Esker de Vaudreuil-Soulanges est issue d’une mobilisation citoyenne entourant une plateforme régionale de compostage initialement envisagée dans le secteur. À la suite des préoccupations citoyennes soulevées et des analyses réalisées, le projet n’a finalement pas été retenu. La mobilisation a mis en lumière l’importance et la vulnérabilité de l’Esker ainsi que la nécessité d’assurer sa protection de manière durable.
Attendre des actions concrètes
« Nous demandons aux candidats de prendre clairement position en faveur de l’obtention d’un statut de protection ministériel permettant d’assurer la pérennité de l’Esker et de ses principales zones de recharge [...] Ce n’est pas seulement un patrimoine naturel: c’est une réserve d’eau potable stratégique pour l’avenir de Vaudreuil-Soulanges, et nous demandons aux candidats de s’engager dès maintenant à le protéger », fait valoir Élodie Séguin-Pineault, secrétaire et administratrice de l'organisme.
Elle et ses collègues invitent donc les candidats de Vaudreuil et de Soulanges à faire connaître clairement leur position et à affirmer leur soutien à la démarche, notamment en portant l'enjeu auprès des branches du gouvernement concernées.
« Peu importe qui formera le prochain gouvernement, nous souhaitons pouvoir compter sur une volonté commune d’assurer la protection à long terme de cette ressource stratégique pour Vaudreuil-Soulanges », conclut la Protection de l’Esker de Vaudreuil-Soulanges dans sa lettre.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Bientôt un plan directeur pour la conservation des milieux naturels
La Ville de Vaudreuil-Dorion amorce l’élaboration d’un Plan directeur de conservation des milieux naturels afin de protéger la biodiversité sur son territoire, tout en favorisant l’harmonisation des actions de conservation avec le développement et les orientations municipales. Ce plan constituera un outil de planification permettant ...LIRE LA SUITE
Six interruptions planifiées prévues cette semaine dans Vaudreuil-Soulanges
Des interruptions planifiées par Hydro-Québec affecteront la région de Vaudreuil-Soulanges cette semaine. Plus spécifiquement, celles-ci toucheront les localités de Rivière-Beaudette, Saint-Lazare, Vaudreuil-Dorion et L'Île-Perrot. Rappelons que ces travaux sont nécessaires pour l'amélioration et d'entretien du réseau. Voici les pannes ...LIRE LA SUITE
Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026
Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec. Avant ...LIRE LA SUITE