Les candidats appelés à protéger l'Esker de Vaudreuil-Soulanges

Dans le cadre de la campagne électorale provinciale actuellement en cours, plusieurs organismes de la région demandent à ce que leur mission soit reconnue et soutenue par les différents partis en lice. C'est le cas de Protection de l'Esker de Vaudreuil-Soulanges qui invite les candidats à s'engager pour leur cause.

« Nous souhaitons vous interpeller sur un enjeu environnemental majeur pour Vaudreuil-Soulanges: la reconnaissance et la protection du seul esker et de ses zones stratégiques de recharge des eaux souterraines », mentionne-t-on dans une lettre adressée aux candidats.

Toujours selon l'organisme, cette ressource, d'une superficie de 12 km², constitue un véritable joyau hydrique pour la région et représente un potentiel important pour la pérennité de l'approvisionnement en eau potable. C'est dans cette optique que l'organisme cherche à assurer la protection à long terme du site qui se trouve à Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore.

Rappelons que la Protection de l’Esker de Vaudreuil-Soulanges est issue d’une mobilisation citoyenne entourant une plateforme régionale de compostage initialement envisagée dans le secteur. À la suite des préoccupations citoyennes soulevées et des analyses réalisées, le projet n’a finalement pas été retenu. La mobilisation a mis en lumière l’importance et la vulnérabilité de l’Esker ainsi que la nécessité d’assurer sa protection de manière durable.

Attendre des actions concrètes

« Nous demandons aux candidats de prendre clairement position en faveur de l’obtention d’un statut de protection ministériel permettant d’assurer la pérennité de l’Esker et de ses principales zones de recharge [...] Ce n’est pas seulement un patrimoine naturel: c’est une réserve d’eau potable stratégique pour l’avenir de Vaudreuil-Soulanges, et nous demandons aux candidats de s’engager dès maintenant à le protéger », fait valoir Élodie Séguin-Pineault, secrétaire et administratrice de l'organisme.

Elle et ses collègues invitent donc les candidats de Vaudreuil et de Soulanges à faire connaître clairement leur position et à affirmer leur soutien à la démarche, notamment en portant l'enjeu auprès des branches du gouvernement concernées.

« Peu importe qui formera le prochain gouvernement, nous souhaitons pouvoir compter sur une volonté commune d’assurer la protection à long terme de cette ressource stratégique pour Vaudreuil-Soulanges », conclut la Protection de l’Esker de Vaudreuil-Soulanges dans sa lettre.