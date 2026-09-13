Retour en images sur le Festival du gazon de Sainte-Justine-de-Newton

Une centaine d’amateurs de sensations fortes étaient réunis, ce samedi 13 septembre, à Sainte-Justine-de-Newton pour le Festival du gazon. Si l’évènement comporte un volet familial, c’est sans contredit les courses de tracteurs à gazon qui étaient les plus impressionnantes à regarder.

Comme à chaque année, le Festival du gazon prenait place au parc situé derrière le Centre communautaire. L’évènement était organisé par Les loisirs de Sainte-Justine-de-Newton, un organisme sans but lucratif qui n’est pas relié à la municipalité. L’OBNL organise annuellement plusieurs rendez-vous pour les familles de la localité comme les festivités d’Halloween, le dépouillement d’arbre de Noël ou encore les activités de Pâques.

« Nous sommes en charge de l’organisation de l’activité et les courses de tracteurs modifiés sont une entité à part entière qui est gérée par la CTGQ soit l’organisme Courses de tracteurs à gazon du Québec. Au fil du temps, ce volet a pris de l’ampleur. Puisque nous avions une piste pour accueillir ce genre de compétitions, nous nous sommes associés en 2010 avec la CTGQ pour tenir une des courses du calendrier chez nous, dans le cadre du Festival du gazon. L’entrée est payante pour y assister, mais les citoyens pouvaient profiter de la fête familiale, sur le même site, tout à fait gratuitement», résumait Joanie Paulin, présidente des Loisirs de Sainte-Justine-de-Newton.

Sur place, les tout-petits pouvaient s’amuser dans des jeux gonflables pour enfants ou encore avec des jeux variés grâce à la présence de La Ribouldingue. Pendant ce temps, les adultes pouvaient se mesurer au taureau mécanique, une première au Festival du gazon, ou encore se sustenter dans l’un des camions de rue. Si la fête a débuté à 14 h, les courses de tracteurs à gazon, elles, se sont étirées jusqu’à 21 h, avant de céder leur place à un concert de la formation What’s Next. Ce n’est que vers 1 h du matin que le site a fermé ses portes et que les visiteurs ont regagné leur résidence après une journée passée sous le soleil.

Pour assister aux courses de tracteurs à gazon modifiés, les intéressés de 12 ans et plus devaient débourser des frais d’entrée de 10 $. « L’argent sera réinvesti dans la communauté. Par exemple, dans le passé, on a pu participer à l’achat d’un chauffe-eau pour la piscine municipale ou d’une balançoire pour un de nos parcs avec l’argent amassé lors de nos évènements. Tout est réinvesti au profit de la communauté», précisait-elle en mentionnant que sept bénévoles sont impliqués dans l’OBNL de loisirs.

Un bel engouement

Au cours de l’après-midi, une cinquantaine de pilotes de tracteurs à gazon modifiés se donnaient rendez-vous sur la piste en terre pour se mesurer les uns aux autres et terminer, à la fin de la saison, au terme du classement.

« Les pilotes peuvent courser dans plusieurs classes comme l’économode qui regroupe autant des ados que des adultes, mais aussi dans le pro-stock, dans laquelle on retrouve plusieurs tracteurs modifiés. Il y a aussi le promode ou encore l’open dans lequel les tracteurs sont munis de moteurs de VTT ou de motocross. Autant des ados de 12 ans que des adultes peuvent prendre place derrière le volant. Une saison compte entre huit et dix courses au calendrier et Sainte-Justine-de-Newton est un arrêt incontournable à chaque année depuis 2010. Je ne sais pas pourquoi, mais il a toujours un bel engouement pour les courses et les gens sont au rendez-vous», ajoutait Eric Dufresne, lui-même pilote et propriétaire d’une écurie comprenant quatre bolides modifiés pilotés, entre autres, par ses enfants.

En 2010, la course prenait la forme d’un parcours à obstacles. Aujourd’hui, les montures font lever la poussière, à une vitesse atteignant parfois jusqu’à 80 km/h, pour tenter de passer en premier le fil d’arrivée. En jeu, trophée et titre du meilleur conducteur dans sa catégorie. « Sur certaines pistes, en open, ils filent jusqu’à 110 kilomètres heure », confiait-il.

L’engouement dépasse les frontières de Vaudreuil-Soulanges puisque la majorité des pilotes, une trentaine, qui ont pris part à la course venaient du Québec. Certains provenaient de l’Ontario.

Habitué à trôner au sommet du classement, Patrice Lavergne prend part à cette course depuis maintenant dix ans. Pompier durant la journée, l’amoureux d’adrénaline possède sa propre écurie et quatre tracteurs conduits par lui-même et des proches.

« J’aime l’adrénaline que cela me procure. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a une belle relève dans cette discipline. Les jeunes nous poussent beaucoup. On forme une belle famille. Dès que quelqu’un a des ennuis, tout le monde va l’aider, adversaire ou pas. Mon objectif pour les deux dernières courses est de conserver ma place dans le haut du classement. Je ne pense pas faire l’acquisition d'un cinquième tracteur, ma femme trouve que je suis déjà assez occupé (rires).»