La fin d'un chapitre pour le maire de Saint-Polycarpe

« Je peux faire un lien entre le leadership d'un pompier et le poste de maire », exprime Jean-Pierre Ménard

Après 42 années de service, Jean-Pierre Ménard, officier du service de sécurité incendie (SSI) et maire de Saint-Polycarpe, a confirmé mettre fin à son aventure en tant que pompier volontaire à la séance du conseil municipal du lundi 14 septembre. En entrevue avec Néomédia, M. Ménard a exprimé vouloir se concentrer davantage sur son travail à la mairie.

« Ma principale motivation, c'est que j'occupe maintenant le rôle de maire et, malgré le fait qu'il s'agisse du seul autre poste que je peux occuper dans la municipalité, je trouvais que c'était difficile de continuer de donner du temps comme pompier », explique d'emblée M. Ménard.

Il a donc remis sa lettre de démission au directeur du SSI, Michel Bélanger, plus tôt cette semaine. Celui-ci se doutait probablement du départ de son capitaine, comme l'exprime le principal intéressé : « Quand je me suis présenté à la mairie, je l'avais préparé à mon départ [...] Comme les pompiers de jour sont plus rares, Michel aurait aimé que je reste, mais il comprend ma décision. »

Jean-Pierre Ménard s'est d'abord joint à la brigade lorsqu'il avait vingt ans. À l'époque, il n'avait pas nécessairement d'attirance pour le métier, mais après avoir lutté contre quelques incendies, il développe rapidement une passion pour ce travail.

Une expérience formatrice pour le futur

L'expérience de l'élu en tant que pompier l'a aidé à développer des compétences organisationnelles dans un rôle de leadership. « Je peux faire un lien entre le leadership d'un pompier et le poste de maire », exprime-t-il.

En tant que maire de Saint-Polycarpe, Jean-Pierre Ménard continuera évidemment de suivre les développements entourant la caserne. S'il ne participera plus aux interventions terrain, il est bien au fait des besoins du SSI dans son ensemble. « Comme je connais bien le vocabulaire, je vais pouvoir les aider quand ils vont faire certaines demandes d'équipements », souligne le premier magistrat en rappelant que la relève est belle.