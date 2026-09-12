Valspec lance sa 50e programmation culturelle

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Valspec a dévoilé le jeudi 10 septembre dernier la saison culturelle 2026-2027, qui marque sa 50ᵉ programmation. Réunis en extérieur devant VALSPEC, partenaires, élus, médias, artistes et abonnés ont découvert une saison qui fait une large place à l’humour, à la chanson, au théâtre, aux variétés, aux spectacles jeunesse et aux découvertes.

En 1976, Montréal était l'hôte des Jeux olympiques d'été, le Concorde effectuait son premier vol, la Bottine souriante voyait le jour et le film Vol au-dessus d'un nid de coucou arrivait sur le grand écran. Mais plus à l'ouest de la métropole, à Salaberry-de-Valleyfield, Valspec voyait le jour.

Depuis cinq décennies, Valspec crée des rencontres entre le public et les artistes dans l’Ouest de la Montérégie. Cette année anniversaire permet de mesurer le chemin parcouru, tout en donnant le coup d’envoi aux projets qui façonneront la suite de son histoire. La saison 2026-2027 se déploiera dans ses salles habituelles et s’enrichira d’une nouvelle collaboration avec la Ville de Coteau-du-Lac autour de la programmation du Pavillon Wilson.

« Cette année, nous célébrons 50 ans de diffusion, de rencontres et de passion pour les arts vivants. Cet anniversaire nous donne l’occasion de regarder le chemin parcouru, mais surtout de nous tourner vers les 50 prochaines années. Cette saison porte cette volonté : continuer à surprendre, à émouvoir et à créer des occasions de se retrouver », soulignait Émilie Fortier, directrice générale et artistique de Valspec.

Pour sa part, la députée de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntingdon, Claude DeBellefeuille, a mentionné la contribution exceptionnelle de trois personnes impliquées dès le début de Valspec. « Je parle bien sûr de Jean-Pierre Leduc et du couple formé de Denise et Robert Himbeault qui siègent au conseil d'administration de l'organisme depuis sa création en 1976. Toutes ces années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Je me souviens, entre autres, des années qui ont précédé la rénovation de la Salle Albert-Dumouchel. Ce que je trouve beau aujourd'hui, c'est que la mairesse de Coteau-du-Lac soit dans la foule, ce qui témoigne de l'évolution de Valspec qui continue, même 50 ans plus tard, à déployer ses services hors de Salaberry-de-Valleyfield. Il faut aussi noter la présence de Claude Reid, député sortant, et d'Alexandre Daneau, candidat du Parti québécois, dans Beauharnois, qui ont tous deux contribué au développement de Valspec à leur manière.»

Le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, s'est aussi dit heureux de participer au lancement de la 50e saison du diffuseur régional. « Valspec amène du beau dans notre quotidien teinté par l'actualité qu'on connaît ces temps-ci. Ça nous permet de nous évader et de faire de belles découvertes. De plus en plus de générations auront des souvenirs accumulés ici à Valspec et j'espère que ça continuera d'être le cas pendant encore longtemps.»

Pour sa part, la mairesse de Coteau-du-Lac, Andrée Brosseau, s'est dite heureuse de rejoindre la grande famille de Valspec. Elle a félicité tous les artisans de la programmation 2026-2027 en précisant que celle-ci saura satisfaire tout le monde.

Le représentant du Cégep de Valleyfield sur le C.A. de Valspec, Benoit Sauvé, a aussi pris la parole. « Ce n'est pas tous les jours qu'on atteint cet anniversaire honorable. Depuis cinq décennies, les spectacles présentés ici et dans les autres lieux de diffusion touchent, marquent et émeuvent des milliers de spectateurs qui en conservent de beaux souvenirs. Depuis 50 ans, le Cégep de Valleyfield est un fier partenaire de Valspec. Il a notamment contribué financièrement lors des rénovations de la salle dans le passé. Le Cégep espère que ce partenariat continuera encore longtemps.»

La porte-parole des Caisses Desjardins du Haut-Saint-Laurent, de Salaberry-de-Valleyfield, du Sud-Ouest de la Montérégie et de Vaudreuil-Soulanges, Anny Dubois, a confirmé le retour du billet d'or pour la saison 2026-2027. Cette initiative récompense, au hasard, des spectateurs qui découvrent à leur arrivée à Valspec qu'ils remportent deux coupons pour une consommation, deux coupons pour le vestiaire et une carte-cadeau de 50 $ à dépenser chez le diffuseur.

Un dévoilement porté par les artistes

Animé par l’humoriste PREACH, qui sera du spectacle Boulevard Pérusse, le dévoilement s’est ouvert au son d’Angélique Francis et de ses musiciens. Le public a ensuite assisté à un numéro de l’humoriste JF Otis, qui présentera Avec plaisir! à la salle Albert-Dumouchel le 12 février 2027, ainsi qu’à une prestation de Jerry Tremblay (vidéo), attendu avec Searching for love le 8 octobre 2026. Angélique Francis sera pour sa part au Cabaret d’Albert le 13 novembre 2026.

De nouveaux spectacles mis en vente

Le dévoilement a aussi permis d’annoncer de nouveaux rendez-vous avec Véronic Dicaire, Christine Morency, Boucar Diouf et Phil Roy, de même qu’un documentaire consacré aux 50 ans de Valspec. La mise en vente au grand public a débuté le vendredi 11 septembre.

Un rendez-vous signature pour les 50 ans

Les célébrations culmineront le 9 janvier 2027 avec Un soir, 50 ans, une célébration! un spectacle signature qui fera revivre cinq décennies de spectacles, de rencontres et d’émotions à Valspec. La soirée commencera avec Prélude, un cocktail-bénéfice réunissant bouchées, surprises et ambiance festive. Les sommes amassées serviront à poursuivre la rénovation des espaces d’accueil de Valspec, comme la billetterie et le foyer de la salle, afin de les rendre plus chaleureux et rassembleurs.

La programmation complète et les renseignements sur la billetterie sont disponibles au valspec.com.