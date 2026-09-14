Entre 7 000 et 8 000 visiteurs au VIP en blues à L'Île-Perrot

Le changement de lieu de la 14ᵉ édition du VIP en blues de L’Île-Perrot a été bénéfique. En effet, les 11 et 12 septembre, entre 7 000 et 8 000 amateurs s’étaient réunis au parc Michel-Martin, situé sur le Boulevard Perrot, afin de prendre part à l’évènement qui soufflera ses 15 chandelles en 2027.

« Ça a très bien été et nous sommes très contents de l’achalandage de cette 14ᵉ édition du VIP en blues. Le changement d’emplacement a permis à plusieurs personnes de s’y rendre à pied puisque c’était plus central que lors des éditions précédentes. Il y avait aussi plus de cases de stationnement mises à la disposition des visiteurs. « Depuis 14 ans, le VIP en blues est une belle tradition pour plusieurs familles de L’Île-Perrot », indique Camille Julien, responsable des communications au sein de la municipalité.

Avant cette plus récente édition, près de 3 500 personnes assistaient au VIP en blues. Au total, sur deux jours, neuf groupes ou artistes se sont produits sur la scène, soit Paolo Stante Band, Durham, County Poets, Combo jazz de la Cité et Derek Falls le vendredi et Paul Arthur Band, Mich and The Blues Bastards, Izzo Blues Coalition, Big Time Lew et SRV Tribute Band le samedi. Au travers de ses performances, petits et grands pouvaient suivre l’un des ateliers créatifs ou encore visiter la zone de rafraîchissement et gourmande.

Pour une troisième année consécutive, le VIP en blues a fait une place dans sa programmation au talent local en accueillant le Combo jazz de la Cité. « Il y a quelques adultes autour de la formation, mais c’est un ensemble de jeunes musiciens de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes de Vaudreuil-Dorion. Ça nous fait toujours plaisir de les accueillir et d’encourager, par le fait même, le talent local.»

Si la 14ᵉ édition vient à peine de se terminer, la Ville de L’Île-Perrot s’affaire déjà à l’organisation de la prochaine édition, la 15ᵉ. « C’est certain qu’on va souligner ça par quelque chose de spécial. C’est à suivre.»