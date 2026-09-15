Le logement social et abordable: priorité numéro 4 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La quatrième s'intitule Logements sociaux et abordables: répondre à la pression résidentielle régionale.

Lors de cette rencontre, le directeur général de l’instance régionale, Alexandre Lambert, et le préfet de la MRC, Patrick Bousez, ont pris la parole pour expliquer, en détail, chacune des cinq priorités. Celles-ci feront l’objet d’autant de textes dans les prochains jours.

« Vaudreuil-Soulanges connaît une croissance démographique soutenue. La région comptait 168 850 habitants en 2024, soit une hausse de 62 % depuis 2001, et une projection de près de 194 000 habitants d’ici 2041. Cette croissance accentue la pression sur le marché locatif et particulièrement sur les ménages les plus vulnérables de notre région. Selon nos données, le taux d’inoccupation global est estimé à 2,9 % pour la MRC, avec des écarts importants entre les municipalités et les différents segments de logements. La disponibilité est plus limitée pour les logements abordables pour lesquels le loyer médian marchand atteint 1 695 $, plaçant Vaudreuil-Soulanges au deuxième rang des MRC québécoises où les loyers sont les plus élevés, selon la CMM », illustrait M. Bousez.

Cette concentration de la demande dans un marché locatif coûteux et inégalement accessible réduit les choix résidentiels des ménages, accroît les situations de précarité et augmente la pression exercée sur l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORHVS), Toit d’Abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges et les autres organismes et intervenants dans le domaine, estiment les deux intervenants.

De son côté, M. Lambert poursuivait dans le même ordre d'idées. « On est chanceux, notre région compte un office municipal d'habitation (OMH), un organisme qui fonctionne bien, mais qui est mal soutenu financièrement par le gouvernement. Pourtant, il propose un service essentiel à la communauté. Même chose pour Toit d'abord, qui chapeaute la construction des projets abordables dans la région qui va bien, mais ce n'est pas un outil de développement adapté. On gagnerait vraiment à simplifier les règles. En ce moment, chaque municipalité de Vaudreuil-Soulanges paie 1 $ par citoyen à Toit d'abord pour soutenir le développement de logements abordables dans la région. Le montant sert de mise de fonds lors de l'achat d'un terrain. »

Selon messieurs Bousez et Lambert, l’ORHVS et Toit d’abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges jouent un rôle central dans le soutien aux ménages, dans la gestion du parc existant et dans le développement de logements abordables. « Leurs interventions sont toutefois limitées par des ressources insuffisantes et fragmentées. Les programmes de financement et leviers gouvernementaux varient entre les secteurs (CMM/hors CMM, région métropolitaine de recensement (RMR)/hors RMR), ce qui crée des inégalités d’accès au financement malgré les besoins importants du territoire. Cette situation, combinée au manque d’uniformisation des demandes de financement, à l’absence d’interconnectivité entre les plateformes et à la faible prévisibilité du financement, a pour conséquence de complexifier le développement de logement», précisait la paire.

Selon eux, ces facteurs alourdissent la charge de travail des organismes, réduisent leur capacité de planifier des projets à long terme et limitent les travaux de rénovation, l’ajout de logements, le soutien communautaire et leur capacité à répondre rapidement aux besoins des personnes en situation de précarité résidentielle.

Pour cet enjeu, la MRC de Vaudreuil-Soulanges y va de trois recommandations pour les candidats en lice pour les élections provinciales du 5 octobre prochain, soit;

- Reconnaître et pérenniser l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORHVS) comme interlocuteur principal en matière de logement social et abordable sur le territoire, en lui accordant un financement stable, récurrent et proportionnel aux besoins régionaux. Cette reconnaissance doit préserver son autonomie et son ancrage territorial, éviter son regroupement et miser sur son expertise du milieu;

- Faciliter l’action des organismes sans but lucratif en habitation, notamment en simplifiant les démarches administratives, en harmonisant les exigences des programmes et en assouplissant les règles qui limitent leur capacité de recrutement, de rétention et de gestion des ressources humaines;

- S’engager à créer des leviers financiers prévisibles et adaptés pour accélérer la réalisation de projets 100 % abordables, notamment par des prêts à faible taux d’intérêt et une contribution municipale proportionnée, tout en simplifiant et en coordonnant les démarches de financement afin de réduire les délais administratifs et de permettre aux offices d’habitation, aux organismes sans but lucratif et aux municipalités de planifier et de réaliser des projets à long terme.