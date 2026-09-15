Une soirée-bénéfice pour supporter financièrement une jeune femme malade

Le Vignoble Côte de Vaudreuil accueillera, le lundi 21 septembre prochain, un concert-bénéfice au profit d’Audrey Arseneault, une jeune femme qui a fait l’objet d’un reportage de Néomédia en juin dernier.

Cette dernière compose avec plusieurs problèmes de santé qui la confinent à son lit et la tiennent loin de son travail d’infirmière auxiliaire au bloc opératoire de l’Hôpital Ste-Justine de Montréal. En plus de ses problèmes de santé, Mme Arsenault doit composer avec des difficultés financières. Face à cette situation, une de ses proches a décidé de se mobiliser en organisant une soirée bénéfice pour amasser des fonds pour soutenir la jeune femme en ces temps difficiles.

Vu son amour de la musique, il a été décidé que ce serait une soirée musicale avec encan silencieux. « Plusieurs prix sont très exclusifs, certains faits sur mesure pour l'événement, d'autres ne sont pas encore disponibles au Canada. Des bouchées salées et sucrées seront servies tout au long de la soirée, avec de la musique par Rafaëlle Roy et Fuso. Le tout en écoutant de la belle musique tout en dégustant le meilleur vin du Vignoble Côte de Vaudreuil. Les 100 premières personnes à acheter des billets recevront un petit sac-cadeau rempli de surprises, alors n'attendez pas trop longtemps. Les enfants et les chiens en laisse sont également les bienvenus », indique-t-on dans l’invitation.

Pour les personnes dans l’impossibilité d’assister à la soirée, il est tout de même possible de faire un don via la page Go Fund Me. « Je ne pourrai jamais dire à quel point je suis reconnaissante pour le soutien de tout le monde à travers tout cela. Je ne sais peut-être pas où ma santé va me mener, mais je sais que j'ai toujours une communauté formidable qui me soutient continuellement », témoigne la principale intéressée.

Plus concrètement, Mme Arseneault a accepté de résumer son état de santé à Néomédia. « Le dosage de mes médicaments pour la douleur a augmenté. Je prends les opioïdes les plus forts, je dors jour et nuit. Je me réveille toutes les 1-2 heures à cause de la douleur. Je n'ai toujours pas de diagnostic, malgré mon cas qui s’empire. J’ai plusieurs bosses de ce qui semble être pour l'instant de l'ankylose fibreuse. J’en ai même sur l'incision de la hanche, ce qui est très douloureux. Je suis très faible. Si je fais une activité par jour, je suis brûlée et je dors pour le restant de la journée. J'ai été forcé de diminuer les traitements qui aidaient ma douleur et ma thérapie, même si c'est ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, car je n'ai pas l'argent. Je suis sévèrement anémique. Je me fais infuser par intraveineuse chaque semaine. Mon conjoint a dû quitter son emploi au CLSC pour s'occuper de moi, et me conduire à mes rendez-vous », résume-t-elle dans un premier temps.

Pour pouvoir continuer à payer ses dépenses, son conjoint fait des contrats de photographie. « Il doit me réveiller pour manger, sinon je passerais tout droit. C’est la même chose pour mes médicaments. Je suis si faible et amorphe. Je me suis déjà endormie en prenant mes pilules, ce qui aurait pu être hyper dangereux. Heureusement que mon conjoint est venu me réveiller et que je ne me suis pas étouffée. Je suis sur les listes d'attente pour mon suivi par une clinique de la douleur et médecine interne à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais j'ai été refusé il y a deux semaines car j'étais hors territoire. Personne ne veut prendre mon dossier en raison de sa complexité. Pendant ce temps mes bilans sanguins s'empirent, je suis en douleur intense », conclut Mme Arsenault.