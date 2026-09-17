Tout savoir sur Olivier Bertin-Mahieux, candidat du PLQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentant du Parti libéral du Québec dans Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux, qui débute cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Sur le site Internet du PLQ, on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:

Gestionnaire engagé et mobilisateur reconnu, Olivier Bertin-Mahieux agit depuis 2021 à titre de directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, où il a notamment contribué à élargir la portée de la célèbre Dictée P.G.L. auprès des adultes en entreprise et des personnes immigrantes en parcours de francisation. Convaincu que la maîtrise du français est un puissant vecteur d’intégration et d’appartenance, il place depuis toujours l’éducation et l’accès aux opportunités au cœur de son engagement. Diplômé en commerce de l’Université McGill et titulaire d’une maîtrise en science politique de l’Université de Montréal, il cumule plus de 25 années d’expérience en affaires publiques dans des secteurs variés, dont l’éducation, l’immigration, le transport ferroviaire, l’horticulture et la coopération internationale. Il a également occupé des fonctions au cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Très impliqué auprès de la jeunesse québécoise, Olivier Bertin-Mahieux a siégé notamment aux conseils d’administration de l’Office Québec-Monde pour la Jeunesse et de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, contribuant à ouvrir les portes de la Francophonie aux jeunes générations. Profondément conscient des réalités d’une région en pleine croissance, il souhaite placer l’éducation, l’accès aux services et le développement des communautés au cœur de son engagement politique. Convaincu de l’importance d’une politique humaine et rassembleuse, il entend défendre les intérêts des familles, des jeunes et des aînés de Soulanges avec écoute, rigueur et détermination.

Au cours de cette capsule, M. Bertin-Mahieux répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Est-ce que votre expérience au sein de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie fait en sorte que la langue française est l’une de vos priorités personnelles? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 776 rue des Loisirs, à Sainte-Marthe, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.

Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.