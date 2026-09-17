Le propriétaire du Mont Rigaud devient président de l'ASSQ

De gauche à droite en haut : Kathy Deschamps, Bromont, montagne d’expériences, Sandra Nadeau, Centre de Ski Le Relais, Christian Dufour, Les Sommets, Annique Aird, Station Mont Tremblant, Simon Blouin, Corporation Ski & Golf Mont Orford. Rangée du bas : Philippe Boisclair, Ski Garceau, Isabelle Émond, Ski Vallée Bleue, Luc Élie, Mont Rigaud, Nadia Pépin, Gleason, Yves Juneau, PDG ASSQ

Réunis en assemblée générale ce mercredi 16 septembre au Mont-Orford, les membres de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) ont procédé à l’élection de leur nouveau conseil d'administration pour l’année 2026-2027. Cette assemblée marque un important passage de relais à la tête de l’organisation alors que M. Luc Élie, propriétaire et directeur général du Mont Rigaud, succède à M. Jean-Michel Ryan à la présidence de l'organisation.

« Je suis très heureux de cette nouvelle fonction. J'étais déjà impliqué au sein de l'ASSQ, à titre de trésorier depuis les deux dernières années. À la suite des élections du conseil d'administration de cette année, lors desquelles j'ai été réélu pour un mandat de deux ans et tous mes collègues administrateurs ont voté pour que je devienne président. Je suis touché par cette confiance. Je vais faire de mon mieux pour bien remplir ce rôle et succéder à Jean-Michel », indique le principal intéressé au lendemain de sa nomination.

En tant que président, il aura comme rôle de supporter la direction générale de l'Association des stations de ski du Québec, mais aussi de prononcer des discours lors d'évènements officiels. Tous les mois, il participera aux réunions de l'ASSQ en plus de s'assurer de la bonne marche des opérations.

De plus, le nouveau conseil d’administration aura notamment pour mission de veiller à la mise en œuvre du plan d’action de l’ASSQ et de s’assurer que celui-ci réponde adéquatement aux priorités de l’industrie.

Après 15 années d’engagement au sein du conseil d’administration, dont 10 à titre de président, M. Jean-Michel Ryan, président-directeur général du Mont Sutton, tire sa révérence et laisse une empreinte importante au sein de l’Association et de l’industrie du ski québécoise.

Les membres de l’ASSQ et le personnel de la permanence ont tenu à souligner son engagement, son leadership et sa contribution au rayonnement des sports de glisse, ainsi que les nombreuses années consacrées à faire progresser l’industrie et à soutenir les stations membres. Une plaque hommage et une toile de l’artiste André Buist lui ont été remises afin de témoigner de la reconnaissance de l’Association pour son apport exceptionnel.

Nouvelle composition du conseil

Cette année, six dirigeants de l’industrie du ski avaient posé leur candidature pour occuper un des quatre postes à pourvoir au sein du conseil d’administration. M. Simon Blouin, directeur général de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford, fait son entrée au conseil. Mme Annique Aird, de Station Mont Tremblant, M. Philippe Boisclair, de Ski Garceau ainsi que M. Élie ont pour leur part été réélus. La nouvelle composition du conseil compte également Mme Kathy Deschamps, de Bromont, montagne d’expériences, qui s’est jointe au groupe en juillet dernier. Elle poursuit son engagement aux côtés des autres administrateurs et administratrices dont le mandat se poursuit.

« Cette nouvelle composition témoigne de la diversité des expertises et des voix qui contribuent aujourd’hui à façonner notre industrie. Notre conseil d’administration réunit des dirigeants provenant de stations de différentes tailles et régions, avec une expérience précieuse pour accompagner l’ASSQ dans la réalisation de ses priorités » souligne M. Yves Juneau, PDG de l’organisation. Le nouveau conseil d’administration aura notamment pour mission de veiller à la mise en œuvre du plan d’action de l’ASSQ et de s’assurer que celui-ci réponde adéquatement aux priorités de l’industrie.

Composition du conseil d’administration 2026-2027 :

- Luc Élie, Mont Rigaud

Président

- Isabelle Émond, Ski Vallée Bleue

Vice-présidente

- Nadia Pépin, Gleason

Secrétaire

- Philippe Boisclair, Ski Garceau

Trésorier

- Kathy Deschamps, Bromont, montagne d’expériences

Administrateur

- Simon Blouin, Corporation Ski & Golf Mont-Orford

Administrateur

- Annique Aird, Station Mont Tremblant

Administrateur

- Christian Dufour, Les Sommets

Administrateur

- Sandra Nadeau, Centre de Ski Le Relais

Administrateur

Des priorités pour l’industrie

À l’aube de la saison 2026-2027, plusieurs dossiers continueront de mobiliser l’ASSQ et ses membres.Parmi les priorités figurent notamment l’accès au financement des infrastructures stratégiques, l’accompagnement des stations dans leurs mesures d’adaptation aux changements climatiques et leur approche en développement durable, ainsi que plusieurs projets en acquisition de connaissances stratégiques, notamment par l’intégration de l’intelligence artificielle.

Le développement de nouveaux skieurs et planchistes demeurera également au cœur des actions de l’Association. Enfin, l’ASSQ poursuivra son implication dans le cadre du Projet Montréal dans le Quartier des spectacles, une initiative qui vise à faire découvrir la culture et les plaisirs de l’hiver québécois dans la métropole.

Un record pour la Fondation Iniski et Inisurf à l’école

À la suite de l’assemblée générale annuelle de l’ASSQ, les membres et partenaires ont pris part à une ronde de golf amicale sur le parcours du Club de golf Mont-Orford. L’édition 2026 a permis d’amasser un montant record de plus de 18 000 $ pour la Fondation Iniski et Inisurf à l’école. Cette somme permettra à l’organisme de poursuivre ses initiatives en faveur de la relève du ski et de la planche à neige au Québec. Chaque année, plus de 40 000 jeunes découvrent les sports de glisse grâce aux programmes éducatifs et aux différentes actions soutenues par la Fondation.

Ensemble, l’ASSQ et son conseil d’administration entendent continuer à faire évoluer l’industrie avec ambition, innovation et confiance.