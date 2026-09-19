Tout savoir sur Francis Deroo, candidat du PQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentant du Parti Québécois dans Soulanges, Francis Deroo qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Sur le site Internet du PQ on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:

Ex-maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, l’engagement politique de notre candidat de Soulanges, Francis Deroo, lui a permis d'approfondir sa connaissance des citoyens et des organismes régionaux en consolidant des relations empreintes de respect et de confiance. Il souhaite désormais faire le saut avec notre formation politique parce qu’il veut participer activement à la réalisation d’un Québec indépendant. « J’ai toujours été souverainiste. J’étais trop jeune en 1980, mais j’ai voté oui en 1995. Le projet de souveraineté est là pour tous les Québécois. Il y a de la place pour tout le monde : francophones, anglophones et allophones. »

Au cours de cette capsule, M. Deroo répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? Faut-il une meilleure collaboration entre Vaudreuil et Soulanges ? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 776 rue des Loisirs, à Sainte-Marthe, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.

Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.