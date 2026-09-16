Les infrastructures scolaires, priorité numéro 5 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La cinquième et dernière est les infrastructures scolaires, soit d'assurer un partage équitable des responsabilités et des coûts.

Lors de cette rencontre, le directeur général de l’instance régionale, Alexandre Lambert, et le préfet de la MRC, Patrick Bousez, ont pris la parole pour expliquer, en détail, chacune des cinq priorités. Celles-ci feront l’objet d’autant de textes dans les prochains jours.

« Nous sommes tous en accord avec le fait que notre région a besoin d'écoles en raison de son importante croissance démographique. Il en faut, on en a jamais trop. Par contre, comme l’éducation relève de la compétence exclusive du gouvernement du Québec, elles ne devraient pas être financées au détriment des services municipaux. Ça devrait être au gouvernement provincial de défrayer les coûts de construction d'une école et non pas aux municipalités. Il faut que ça cesse », affirme la paire.

Rappelons que depuis 2020, le cadre législatif a accru la contribution exigée des municipalités, qui doivent céder gratuitement des terrains ou des immeubles aux Centres de services scolaires pour la construction d’écoles. Lorsque ces terrains ne leur appartiennent pas, elles doivent parfois les acquérir ou les exproprier à grands frais, sans compensation adéquate.« En plus, le Centre de services scolaire met en place une tarification pour que les citoyens ou autres personnes intéressées puissent utiliser ses locaux, comme le gymnase en dehors des heures de classe. Pour eux, c'est un levier de financement », ajoutait M. Bousez.

À titre d'exemple, l'arrivée de l'école secondaire des Navigateurs à Saint-Zotique a nécessité un investissement de 3,5 M$ de la part de la Ville. Ce montant inclut le coût du terrain, mais aussi celui de la mise à niveau des infrastructures municipales requise pour pouvoir le faire, et ce, sans contribution externe ni du Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) ni même des municipalités voisines.

D'ici 10 ans, le CSSTL projette la construction d’au moins deux autres écoles primaires à Saint-Zotique d’ici 10 ans, en plus d’une à Les Coteaux et d’une à Rivière-Beaudette.

« Cette situation transfère une responsabilité provinciale vers le milieu municipal et exerce une pression importante sur les finances locales, particulièrement dans un territoire en forte croissance comme Vaudreuil-Soulanges. Cette problématique, soulevée par la MRC dès 2013 dans la résolution numéro 13-03-27-04, rejoint les revendications de l’Union des municipalités du Québec en faveur d’un partage cohérent des responsabilités et d’un financement correspondant aux compétences de chaque palier de gouvernement », précisent les deux intervenants.

Selon la MRC, la planification des infrastructures scolaires doit également tenir compte des besoins d’une clientèle provenant de plusieurs municipalités et favoriser une meilleure utilisation des infrastructures scolaires, municipales et communautaires. Le gouvernement du Québec doit ainsi assumer les coûts liés aux terrains scolaires et soutenir une planification régionale fondée sur les besoins réels et les projections démographiques.

Par rapport à cet enjeu, la MRC de Vaudreuil-Soulanges y va de deux recommandations destinées aux candidats en lice pour les élections provinciales de 2026, soit:

- L’éducation étant une responsabilité exclusive du gouvernement du Québec, celui-ci doit modifier le cadre législatif afin d’assumer entièrement les coûts d’acquisition des terrains et des immeubles nécessaires à la construction de nouvelles écoles, mettant ainsi fin au transfert de cette responsabilité financière aux municipalités;

- Prévoir, dès la conception des nouveaux projets scolaires, des ententes simples et équitables permettant l’utilisation complémentaire des gymnases, des locaux et des installations sportives ou communautaires par les municipalités et les organismes du milieu. Ces ententes devraient préciser les responsabilités de chaque partie, les coûts d’utilisation et d’entretien ainsi que les modalités d’accès.