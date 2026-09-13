La desserte de transport et la mobilité: priorité numéro 2 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La deuxième concerne la desserte de transport et la mobilité vers les pôles régionaux.

Lors de cette rencontre, le directeur général de l’instance régionale, Alexandre Lambert, et le préfet de la MRC, Patrick Bousez, ont pris la parole pour expliquer, en détail, chacune des cinq priorités. Celles-ci feront l’objet d’autant de textes dans les prochains jours.

« Le parachèvement de l'autoroute 20 est un sujet discuté depuis les années 1960. Sa non-réalisation depuis toutes ces années a occasionné des pertes importantes pour les entreprises d'ici, que ce soit en termes d'argent ou de temps. C'est un corridor de commerce plus qu'important entre le Québec et l'Ontario. De l'autre côté, le gouvernement demande aux municipalités de densifier les milieux urbains, mais à Vaudreuil-Dorion, c'est difficile de le faire en raison de la présence de l'autoroute située à proximité. C'est une question de sécurité des usagers de la route, mais aussi des résidents du secteur. Les 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges s'entendent sur cet enjeu», affirmait M. Bousez.

Depuis 1964, soit l'année où les discussions autour du parachèvement de l'autoroute 20 ont débuté, 31 ministres des Transports ont été en poste. « Un d'eux était député de Vaudreuil et un des premiers ministres venait aussi de la région, et malgré cela, la priorité n'a jamais été donnée au projet. Une étude a chiffré les pertes financières liées au non-parachèvement de cette artère routière à 1 milliard de dollars en 20 ans. C'est énorme. Ça va continuer tant que ce ne sera pas fait. Pour la première fois en 17 ans, soit depuis que je suis maire, le canal de communication est bon avec le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) qui reconnaît lui-même que le parachèvement doit être complété.»

Les deux intervenants aimeraient un engagement clair des chefs des différents partis politiques sur le projet. « C'est bien beau que des candidats s'y engagent, mais on veut que les chefs aussi le fassent. Il manque quoi pour que le projet devienne une priorité? Tout a été fait dans le dossier, que ce soit les expropriations ou encore les études environnementales, mais celles-ci ont une date d'expiration », mentionnent-ils.

Un transport collectif déficient

La paire a aussi abordé un autre enjeu lié à la mobilité dans la région: le sous-financement récurrent des municipalités de qui on exige qu'elles structurent leur développement autour d’une offre de transport collectif structurante. « Cette situation entraîne une constante dégradation d’une offre de service déjà insuffisante. L’arrivée du REM dans l’ouest de l’île, a fragilisé la desserte locale et régionale de Vaudreuil-Soulanges en réorientant les services plutôt que de les bonifier, ayant pour effets de limiter l’accès à certaines destinations sur l’île de Montréal, d’allonger les temps de déplacement et de compromettre l’accès aux établissements d'enseignement pour plusieurs jeunes de la région. À cela s’ajoute l’absence de financement supplémentaire pour desservir le futur hôpital, dont l’ouverture est prévue en 2028. L’arrivée de 3 800 employés, en plus des patients et visiteurs, engendrera des milliers de déplacements supplémentaires sur le territoire qui, sans alternative réelle à l’auto-solo, contribueront à l’augmentation de la congestion déjà problématique dans le secteur, sans compter ces effets néfastes sur la santé et l’environnement.»

La MRC souhaitait une meilleure ouverture d'esprit et une meilleure adaptation en ce qui a trait au service de transport en commun. « Ce n'est pas normal que Les Cèdres paie 280 000 $ par an pour un service de transport en commun dont elle ne se sert pas. Dans Soulanges, il y a la RTM, Exo qui est l'opérateur et la Société de transport de Salaberry-de-Valleyfield. On aimerait une plus grande ouverture d'esprit du Réseau de transport métropolitain pour qu'il donne les moyens aux organismes comme Exo et la STSV de créer les dessertes nécessaires pour répondre aux besoins de notre territoire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par exemple, rien n'est prévu pour desservir le futur hôpital dont l'ouverture est prévue en 2027. »

En ce qui a trait à la desserte de transport et la mobilité vers les pôles régionaux, la MRC émet trois recommandations aux candidats en lice pour devenir les prochains représentants de Vaudreuil-Soulanges à l'Assemblée nationale, soit:

– Inscrire l’optimisation de l’autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures (PQI) afin d’améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements, de réduire la congestion et de soutenir la vitalité économique du corridor régional;

– Simplifier et harmoniser l’expérience des usagers en éliminant les barrières administratives entre les réseaux de transport de la CMM et des secteurs hors CMM, notamment par une meilleure coordination des horaires, des trajets, de la tarification, de l’information aux voyageurs et des correspondances;

– Bonifier et financer dès maintenant une desserte de transport collectif intégrée, locale et régionale, en collaboration avec les transporteurs concernés, afin de relier efficacement les secteurs situés dans la CMM et hors CMM au futur hôpital, aux gares, aux établissements d’enseignement et aux principaux pôles d’emploi.