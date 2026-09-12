Les infrastructures municipales: priorité numéro 1 de la MRC

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La première porte sur les infrastructures municipales et l’adaptation au changement climatique.

Lors de cette rencontre, le directeur général de l’instance régionale, Alexandre Lambert, et le préfet de la MRC, Patrick Bousez, ont pris la parole pour expliquer, en détail, chacune des cinq priorités. Celles-ci feront l’objet d’autant de textes dans les prochains jours.

« Au cours des dernières années, la MRC a connu son lot d’inondations et un épisode de verglas important en 2023 qui avait laissé plusieurs municipalités sans électricité pendant quelques jours. Les épisodes d’inondations de 2017, 2019, 2023 et 2026 comptent parmi les crues les plus importantes observées au cours des 50 dernières années. Si on se fie aux orientations du gouvernement pour les prochaines années qui visent principalement la densification, on estime que les infrastructures municipales devraient être capables de mieux s’adapter aux changements climatiques. Sans parler de la pression constante subie par les localités quant à la préservation de l’eau potable, des milieux humides et hydriques et des bandes riveraines. Cette réalité revêt une importance particulière pour les 18 municipalités qui utilisent les eaux souterraines comme source d’eau potable », indiquait M. Bousez d’entrée de jeu.

Les deux intervenants ajoutaient que les zones inondables, les crues printanières de la rivière des Outaouais, les inondations localisées et les épisodes de sécheresse mettent à l’épreuve la capacité d’adaptation du territoire et peuvent affecter les routes, les réseaux municipaux et l’accès à l’eau. « La disponibilité et la qualité de cette ressource constituent des conditions essentielles à la sécurité des citoyens, à la planification du territoire et au maintien de la capacité d’accueil de la région. Depuis 2012, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a réalisé plusieurs démarches pour mieux connaître et protéger les eaux souterraines, adapter les infrastructures, optimiser l’aménagement du territoire et plus encore. La MRC souhaite maintenant poursuivre l’acquisition de données scientifiques et traduire ces connaissances en actions ayant des effets concrets sur le quotidien de ses municipalités et citoyens », ajoutait M. Lambert.

C’est pourquoi la MRC estime que la priorité doit donc aller au-delà du financement de projets ponctuels : elle consiste à bâtir une capacité d’action durable, fondée sur une planification qui anticipe les aléas climatiques et sur des solutions d’adaptation crédibles, tout en garantissant aux municipalités un financement stable, récurrent et prévisible pour maintenir et sécuriser leurs infrastructures et assurer la résilience des ressources en eau pour les générations actuelles et futures.

Trois recommandations ont été établies par l’administration régionale, soit premièrement de mettre en place, avec le milieu municipal, un certificat de résilience reconnu comme outil de référence pour éclairer la prise de décision, de mieux documenter les mesures d’adaptation et de valoriser les propriétaires qui construisent ou rénovent des bâtiments plus résilients aux aléas climatiques.

Deuxièmement, de rendre disponible aux municipalités un financement permanent et mieux adapté aux besoins territoriaux pour le maintien des infrastructures et l’adaptation climatique

Enfin, troisièmement, d’accorder un financement dédié au développement des connaissances sur les eaux souterraines et à la mise en œuvre de mesures visant leur pérennité, notamment par la poursuite des études, de la surveillance et de la cartographie, ainsi que par l’élaboration de moyens de protection et de gestion concertée à l’échelle de la Montérégie.

Une copie du document détaillant chaque priorité sera remise aux candidats dans la course dans le cadre des élections provinciales 2026, ont précisé les deux hommes.