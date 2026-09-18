Tout savoir sur Marilyne Picard, candidate de la CAQ dans Soulanges

Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes.

À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec la représentante de l'équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec dans Soulanges, Marilyne Picard qui poursuit cette série de capsules qui nous mènera vers le vote du 5 octobre prochain.

Sur le site Internet de la CAQ on retrouve cette courte biographie expliquant son parcours:

Marilyne Picard est députée de Soulanges depuis 2018. Diplômée de deuxième cycle de l’École nationale d’administration publique (ENAP), son engagement politique s’est construit à partir d’un parcours profondément humain et atypique : d’abord entrepreneure, puis mère militante, elle a choisi de s’impliquer en politique pour défendre les familles. Mère d’une fille atteinte d’une maladie génétique rare et cofondatrice du mouvement Parents jusqu’au bout, elle a revendiqué une meilleure reconnaissance ainsi qu’un soutien accru pour les familles d’enfants lourdement handicapés. Grâce à ses actions, des mesures concrètes comme le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) ont été mises en place. Marilyne Picard a également porté la voix des parents endeuillés et contribué à des avancées afin de mieux répondre à leurs besoins, notamment par la mise en place de l’allocation pour parents endeuillés. Reconnue pour sa proximité avec les citoyens, son écoute et son approche collaborative, son parcours témoigne d’un engagement sincère envers les personnes les plus vulnérables.

Au cours de cette capsule, Mme Picard répond aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Selon, vous, quel est le plus grand défi de Soulanges pour les quatre prochaines années? 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

On profite de l’occasion pour rappeler qu’on pourra voter au bureau du directeur de scrutin situé au 776 rue des Loisirs, à Sainte-Marthe, aux dates suivantes: 25 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 26 septembre de 9 h 30 à 16 h, le mardi 29 septembre de 9 h 30 à 20 h, le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1er octobre de 9 h 30 à 14 h.

Sinon, le vote par anticipation se tiendra les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h à l’endroit indiqué sur la carte de l’électeur reçue par la poste. Sinon, le lundi 5 octobre, on pourra aussi voter de 9 h 30 à 20 h.