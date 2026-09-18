Le mouvement Le communautaire à boutte poursuit sa mobilisation

Ce mardi 15 septembre, des travailleurs du milieu communautaire de Vaudreuil-Soulanges se sont rendus à Trois-Rivières, non pas pour faire du tourisme, mais pour se joindre à une mobilisation nationale du mouvement Le communautaire à boutte. Néomédia a pu échanger sur le sujet avec la porte-parole de la branche locale du mouvement, Jessica Savage.

Cette dernière est la directrice générale de la maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion. « Plusieurs employés du secteur communautaire de la région se sont rendus à cette manifestation nationale. Nous étions 30 dans un autobus en partance pour Trois-Rivières, mais je sais que plusieurs personnes s’étaient aussi arrangées autrement pour se rendre sur place. Au total, entre 6 000 et 7000 personnes étaient réunies là-bas entre 11 h et 15 h », résume-t-elle.

Une marche a notamment eu lieu dans les rues de la Ville pour permettre aux travailleurs de faire entendre leur présence. « L’ambiance était très bonne. Tout le monde était content de se revoir. Surtout que plusieurs avaient anticipé qu’il y aurait moins de monde puisque l’automne est une période assez occupée dans les organismes communautaires avec la rentrée scolaire. Sur le plan de nos revendications, les demandes n’ont pas changées.»

Les organismes communautaires aimeraient obtenir un financement de 360 M$ de la part du gouvernement. « Ça ferait environ 80 000 $ par organisme et ça nous permettrait, d’ores et déjà, d’améliorer les conditions de travail de nos employés. Par la suite, on souhaitait obtenir un financement à la mission plutôt que par projets, ce qui nous offrirait une meilleure prévisibilité. On est très heureux de l’annonce récente de Québec solidaire à l’effet que si le parti est élu, 1 milliard de dollars sera décerné aux organismes communautaires. On espère que ça va inspirer les autres formations politiques. »

Des discussions sont en cours en ce moment avec les partis, mais Mme Savage confirme qu’avec la « Coalition Avenir Québec, la porte est complètement fermée. D’ailleurs, dans l’optique de se faire entendre, une mobilisation est prévue le 23 septembre prochain devant les bureaux de Radio-Canada de 18 h 30 à 20 h, où se tiendra le dernier débat des chefs. À 20 h, on écoutera collectivement la joute verbale entre les chefs. »

Sinon, une autre action est prévue durant la Semaine de l’action communautaire autonome qui aura lieu du 19 au 23 octobre. « Le 21, une autre action de mobilisation est à prévoir. Les détails seront annoncés plus tard. »

Est-ce qu’un changement de gouvernance au terme des élections du 5 octobre pourrait mettre fin au conflit? « On veut toujours que ça se règle. Aucun des partis dans le passé n’a fait des investissements majeurs dans le secteur communautaire. L’argent reçu nous a permis de garder la tête hors de l’eau. Des discussions sont en cours, mais les prochaines étapes vont dépendre du prochain gouvernement. On va aussi attendre impatiemment la prochaine mise à jour économique prévue en novembre. »

Bien impliquée dans le mouvement Le communautaire à boutte, la cellule locale de Vaudreuil-Soulanges compte même des membres qui sont impliqués au sein du comité coordonnateur national. « D’autres actions de mobilisation pourraient se tenir dans les prochaines semaines en fonction de l’avancée des discussions et des résultats de l’élection. On a la chance que notre cellule locale soit dynamique et assez impliquée. On a aussi un excellent support de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. »