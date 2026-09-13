Le Vignoble Côte de Vaudreuil lance sa nouvelle marque Légendes vivantes

Le Vignoble Côte de Vaudreuil, nouvellement la propriété de Chris Zacchia et de sa conjointe Marie-Élaine Dufour, a rassemblé des centaines de personnes ce samedi 13 septembre dans ses installations à l’occasion de la toute première édition de l’évènement Vendages & Vibes. Néomédia a pu s’entretenir avec l’entrepreneur lors de son passage sur place.

Le couple est devenu vigneron plus tôt, en 2026. « Cette année, on célèbre les 20 ans de l’entreprise . C’était un vieux rêve de ma femme de posséder un jour son propre vignoble. De mon côté, j’étais déjà entrepreneur, alors on y a vu une belle opportunité. On avait envie d’avoir un commerce le fun où on pourrait accueillir des gens dans un espace où ils pourraient se rassembler en plus de leur faire découvrir de nouveaux vins», résumait-il d’entrée de jeu.

Posséder un vignoble au Québec peut avoir sa part de risques, notamment en raison des aléas de la météo, mais le couple n’y voit pas davantage d’inquiétudes. « C’est un beau vignoble, bien situé entre Montréal et l'Ontario, qui est en train de prendre de l’expansion. On est vraiment contents et on aimerait en faire un des meilleurs vignobles au Québec d’ici les cinq prochaines années. On veut vraiment imposer nos produits sur le marché canadien », ajoutait-il.

Souligner le début des vendanges en musique

Cette première édition de Vendanges & Vibes visait à souligner le début prochain des vendanges, une étape importante pour les vignerons. « On peut le décrire comme un festival de musique qui met en vedette cinq groupes musicaux qui se produiront tout au fil de la journée, soit jusqu’à 20 h 30 ce soir. Un food truck est aussi accessible sur le site pour ceux qui désirent casser la croûte avec nous. On profite aussi de la journée pour lancer notre nouvelle marque qui s’appelle Légende vivante », informait-il.

Les artistes qui se sont succédés surplace était Pagoda Starling, Kat Champlain, Paros, Bud Rice et Jab Djab.

Une nouvelle marque de produits

Celle-ci, via les étiquettes des bouteilles, met en vedette un animal légendaire comme le phœnix, la licorne, la sirène, le bigfoot ou encore le loup-garou. « Les étiquettes du produit mettent en vedette l’animal et au dos de la bouteille, on retrouve une petite histoire à propos de ce personnage fantastique», expliquait-il.

Au moment d'écrire ces lignes, le Vignoble Côte de Vaudreuil compte dans son inventaire, une dizaine de produits, dont six qui sont vendus sur les étagères des SAQ, soit trois vins blancs, deux vins rouges et un mousseux. Sinon, ils sont aussi disponibles dans plusieurs épiceries, bars et restaurants de la région.

Au total, entre 300 et 350 personnes se sont rendues au Vignoble pour cette première édition de Vendanges & Vibes, qui connaîtra déjà un deuxième rendez-vous en 2027.

Bénévoles recherchés

D’ici là, le Vignoble Côte de Vaudreuil est à la recherche de bénévoles pour faire les vendanges qui débuteront plus tard en septembre et qui se poursuivront en octobre. « On pensait débuter la fin de semaine prochaine, mais c’est fort probable que ce soit plus autour du 25-26 et 27 septembre que ça va démarrer. On prévoit aussi en faire les weekend du 2 au 5 octobre et du 9 au 12 octobre. Le début de la récolte a lieu vers 9 h le matin. La pause dîner est à midi. Les participants doivent apporter leur lunch, mais on fournit le vin. La reprise des vendanges se fait vers 13 h 30 jusqu’à 16 h 30. De l’eau et des collations seront disponibles toute la journée et les volontaires repartiront à la maison avec du vin», précisait M. Zacchia.

Ouvert jusqu'au 1ᵉʳ novembre, le Vignoble met par la suite ses installations à la disposition des entreprises intéressées à les louer pour une réunion ou un party de Noel.

On peut contacter le Vignoble au (514) 927-9185 pour plus d’informations.