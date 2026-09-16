Mettre l'intelligence artificielle au service des jeux vidéo

À partir d’une idée née il y a environ un an, Tommy-James Tremblay a développé Sprite-ai, une plateforme Web qui utilise l’intelligence artificielle afin de simplifier certaines étapes artistiques dans le domaine des jeux vidéo. Une simple requête suffit donc pour générer des animations en pixel.

L’objectif du jeune entrepreneur est d'aider les créateurs en « rendant une partie du processus artistique, qui peut s'avérer lent et fastidieux, plus rapide et efficace ». Dessins, personnages, éléments graphiques et plus encore peuvent représenter une charge de travail importante, particulièrement pour les petites équipes, les développeurs indépendants et les étudiants.

« Le but de Sprite-ai, c’était vraiment de prendre ce processus-là qui est un peu difficile pour eux, puis de le raccourcir le plus possible en utilisant l’IA », explique Tommy-James Tremblay.

Le parcours de Tommy-James Tremblay est particulier puisqu’il est diplômé en technologie du génie physique. C'est dans un club d’entrepreneuriat qu'il rencontre des informaticiens qui lui apprennent les bases du codage. Il estime qu’il lui a fallu environ deux ans avant d’être suffisamment à l’aise pour développer lui-même sa plateforme, gérer son infrastructure informatique et travailler sur ses propres outils d’IA.

Au-delà du développement technique, il s’est également intéressé au marketing numérique et à l’optimisation de la visibilité du site sur les moteurs de recherche pour faire connaître Sprite-ai.

Faire croître la plateforme

L’idée de Sprite-ai est apparue à l’été 2025 lors d'une discussion entre amis. Après une première réflexion, le projet est redevenu la priorité de Tommy-James en janvier dernier.

Les chiffres recueillis lors de l’entrevue témoignent de la croissance et de la montée en popularité fulgurante du projet. Sprite-ai compte désormais environ 40 000 visiteurs mensuels et a récemment franchi le cap des 34 000 inscriptions. Selon les chiffres qui nous ont été partagés par Tremblay, « plus de 120 000 sprites » ont été produits par l’intermédiaire de la plateforme.

Fier de sa réalisation, le développeur considère qu'il génère sept fois plus de revenus maintenant qu'au cours des trois mois ayant précédé l’entretien. « C'est parfois difficile de suivre la demande », fait-il valoir.

Jusqu’à maintenant, une partie importante des utilisateurs de Sprite-ai provient de l’extérieur du Canada. Tremblay affirme notamment avoir développé une communauté sur Discord où il échange avec des développeurs et des étudiants de différents pays qui utilisent sa plateforme.

Sa plateforme est entièrement accessible sur le Web et s’intègre à différents outils utilisés dans le domaine du pixel art et du développement de jeux vidéo.

Se rapprocher de l’industrie québécoise

Le jeune homme récemment gradué du Cégep André-Laurendeau travaille également à développer davantage sa marque dans le monde montréalais du jeu vidéo. Son objectif: collaborer plus étroitement avec des initiatives québécoises et. Il estime, à juste titre, que la métropole est une plaque tournante dans le domaine vidéoludique puisque plusieurs grands studios y sont installés.

Pour commencer à développer ce réseau, Tremblay compte notamment participer à des activités de réseautage au sein de la communauté montréalaise du jeu vidéo. Il prévoit de rencontrer davantage de créateurs et de développeurs et d'intégrer progressivement Sprite-ai à l'écosystème.

Utiliser l’IA sans écarter les artistes

Si l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans Sprite-ai, le maestro derrière ce site web insiste sur le fait qu’il ne conçoit pas son outil pour remplacer des artistes. À ses yeux, l’IA peut plutôt servir à fournir une base de travail que les créateurs peuvent ensuite modifier et personnaliser.

« Je ne le vois pas comme un truc qui remplace un artiste, mais plus comme quelque chose qui les augmente et qui leur permet d'aller plus vite [...] on se doit de garder l'humain au premier plan », explique-t-il. Tommy-James juge que la touche artistique du créateur demeure essentielle, notamment pour donner une direction et une identité au résultat simple produit par son logiciel.

Étendre son approche à d’autres domaines

Pour la suite, Tommy-James Tremblay souhaite évidemment poursuivre la croissance de Sprite-ai et augmenter ses revenus, mais il identifie un autre objectif comme particulièrement important: voir davantage de projets complets réalisés à l’aide de sa plateforme.

Déjà, le jeune homme sur une autre plateforme développée avec son frère, qui est monteur vidéo. Cet outil, encore en développement, vise l'accélération du montage en formats courts, adaptés aux réseaux sociaux.

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la même philosophie que Sprite-ai: prendre une portion précise d’un processus artistique complexe, la simplifier grâce à l’intelligence artificielle et conserver une intervention humaine au cœur de la création.