La conservation du patrimoine, la priorité 3 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Plus tôt cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présentait ses cinq priorités régionales dans le cadre des élections provinciales de 2026. La troisième porte sur la conservation du patrimoine et la mise en valeur du parc du Canal de Soulanges.

Lors de cette rencontre, le directeur général de l’instance régionale, Alexandre Lambert, et le préfet de la MRC, Patrick Bousez, ont pris la parole pour expliquer, en détail, chacune des cinq priorités. Celles-ci feront l’objet d’autant de textes dans les prochains jours.

« Les MRC jouent un rôle de premier plan dans la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti. Toutefois, les programmes de soutien actuels ne répondent que très partiellement aux réalités régionales et limitent la capacité d’intervention des municipalités et des propriétaires. Dans le cadre du Programme d’entente en patrimoine (PEP), les immeubles classés, cités et inventoriés sont admissibles au sous-volet 4.2, mais l’aide semble avoir exclusivement bénéficié aux immeubles classés, ce qui laisse de côté des bâtiments d’intérêt local ou régional pourtant inventoriés et porteurs d’un fort potentiel de requalification. Dans le cas du Parc du canal de Soulanges, cette réalité se traduit par des difficultés accrues à préserver l’intégrité des bâtiments et à maximiser leur potentiel culturel, identitaire et récréotouristique, ce qui compromet les retombées attendues à moyen terme», indiquait M. Bousez.

Le préfet a donné l'exemple du Petit pouvoir des Cèdres. « Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a l'obligation de le restaurer, de le sécuriser et de le pérenniser. C'est un des seuls canaux à l'échelle nationale qui ne bénéficie pas de ce genre de financement à la hauteur de son statut patrimonial et de son potentiel de mise en valeur.»

Autre constat : le sous-financement des gouvernements en culture limite la conservation et de la mise en valeur patrimoniale et empêche la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de ses municipalités de soutenir des projets structurants à portée culturelle, identitaire et récréotouristique.

« L'enveloppe de 300 000 $ du Programme d'entente en patrimoine est insuffisante pour faire tout ce qu'il faudrait faire, tout en respectant l'aspect historique du bâtiment ou des infrastructures. Dans le cas du Parc du canal de Soulanges, les besoins de travaux urgents, évalués à près de 2 millions, illustrent l’écart entre l’ampleur des interventions requises et le soutien actuellement disponible. Cette situation compromet concrètement la sauvegarde de lieux porteurs d’histoire et de valeur collective pour la région. Il faudrait au moins la doubler pour que ça fasse du sens», précisait M. Lambert.

Pour cette priorité, la MRC de Vaudreuil-Soulanges émet trois recommandations, soit:

- Intervenir pour assurer la conservation et la restauration du Petit Pouvoir et des bâtiments du Parc du canal de Soulanges;

- Consolider les financements en culture et bonifier les enveloppes destinées au patrimoine bâti et permettre une répartition des fonds plus étroitement arrimée aux priorités établies par les MRC et les municipalités;

- Revoir les critères d’analyse du Programme d’entente (PEP) en patrimoine afin de mieux reconnaître les immeubles inventoriés d’intérêt local et régional.