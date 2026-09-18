Deux conseillères demandent aux candidats de prendre position

À l’approche de l’élection provinciale, les conseillères municipales de Vaudreuil-Dorion Jasmine Sharma (district 3 – Des Bâtisseurs) et Vanessa Leduc (district 7 – Desrochers), élues sous la bannière du parti Inspire Vaudreuil- Dorion, interpellent les candidats locaux de tous les partis pour leur demander de prendre clairement position sur l’enjeu du transport collectif dans Vaudreuil-Soulanges.

« Les municipalités ont des quotes-parts à payer pour financer le transport en commun et les déficits de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Des citoyens se sont mobilisés et se sont présentés à la dernière séance du conseil, demandant une intervention et un soutien de leurs élus locaux, c'est ce qui explique notre sortie médiatique», précise Jasmine Sharma par courriel à Néomédia.

Cette demande survient alors qu’un écart se creuse entre les besoins de mobilité d’une population en croissance et l’offre de transport collectif disponible dans la région. La récente refonte du réseau, qui a notamment entraîné l’abolition des lignes 40 express et 91, a accentué les difficultés vécues par plusieurs usagers, alors que les besoins continuent d’augmenter.

Pour ces élues, la campagne électorale est l’occasion de demander aux candidats de préciser leur vision et leurs engagements pour l’avenir du transport collectif dans la région. Elles souhaitent notamment connaître leur position sur le rétablissement des lignes abolies, mais aussi les mesures qu’ils entendent défendre pour assurer une offre adaptée à la croissance de Vaudreuil-Soulanges.

Un modèle financier qui atteint ses limites

Le cadre financier du transport collectif métropolitain prévoit la réalisation de 331,6 M$ d’économies d’ici 2028, dans un contexte où l’aide financière du gouvernement du Québec est dégressive et doit prendre fin en 2028. Les hausses de contribution anticipées varient fortement entre les cinq secteurs métropolitains, mais c’est la Couronne-Sud, dont fait partie la région de Vaudreuil-Soulanges, qui est parmi les plus touchées. Il est prévu que la contribution financière de la Couronne-Sud au transport collectif passe de 39,8 M$ en 2026 à 85,6 M$ en 2029.

Dans le cas de Vaudreuil-Dorion, selon les prévisions présentées par l’Autorité régionale de transport métropolitain, la contribution financière de la Ville, qui s’élève à 3 762 000 $ en 2026, pourrait atteindre 6 634 000 $ en 2029, après la fin de l’aide transitoire du gouvernement du Québec.

Cette pression financière se traduit déjà par une recherche accrue d’efficacité et d’optimisation de l’offre. Sans nouvelles sources de revenus ou de réinvestissement, le maintien de l’offre actuelle serait compromis. Selon les projections d’Exo, un plan de contingence pourrait entraîner une réduction de plus de 10 % de l’offre de service, avec des conséquences possibles sur les lignes locales, la fréquence des départs et la couverture du réseau. Une baisse du niveau de service est difficilement envisageable pour Jasmine Sharma. « Les citoyens de Vaudreuil-Dorion vivent déjà les conséquences des choix faits en matière de transport collectif, précise la conseillère. Un réseau fiable ne peut pas reposer sur des solutions à court terme : il faut un financement prévisible, récurrent et à la hauteur des besoins. Dans le Grand Montréal, la congestion coûte déjà environ 6 milliards de dollars par année et la facture pourrait atteindre 10 milliards d’ici 2030. Le transport collectif doit donc être considéré comme un investissement, et les candidats doivent prendre des engagements clairs. »

Des conséquences concrètes pour les usagers

La fin des circuits 40 express, qui reliaient la gare de Vaudreuil à la station de métro Côte- Vertu, et de la ligne 91, qui assurait une desserte directe du Cégep Gérald-Godin, a des conséquences concrètes pour les usagers : davantage de correspondances, des temps de déplacement plus longs et, pour plusieurs, une hausse des coûts de déplacement. « Quand on retire un service utilisé au quotidien, ce sont des étudiants, des travailleurs et des familles qui doivent revoir leurs déplacements, dénonce la conseillère municipale Vanessa Leduc. Pour eux, ce n’est pas une optimisation, c’est une perte de service. Cela signifie plus de correspondances, des déplacements plus longs et des coûts supplémentaires. Les candidats doivent nous dire clairement s’ils sont prêts à travailler au rétablissement des lignes 40 express et 91. »

Le futur hôpital doit être pensé avec le transport collectif

L’arrivée du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges ajoutera une pression importante sur les déplacements dans la région. Sa planification doit donc tenir compte dès maintenant des besoins des travailleurs, des patients, des visiteurs et des fournisseurs, et prévoir une desserte en transport collectif adaptée.

Les deux conseillères de Vaudreuil-Dorion estiment qu’en 2026, il est inconcevable de planifier un projet d’infrastructure aussi structurant que le futur hôpital de Vaudreuil- Soulanges en pensant d’abord à l’automobile. Un hôpital régional générera chaque jour des déplacements pour des milliers de travailleurs, de patients, de visiteurs et de fournisseurs, qui devront pouvoir s’y rendre efficacement, peu importe leur mode de transport. Le réseau de transport collectif doit être une composante intégrée du projet, et non une réflexion qui vient après coup.

Des réponses attendues

La mobilisation citoyenne autour de l’offre de transport collectif s’est poursuivie au cours des derniers mois. Lors de la plus récente séance du conseil municipal, le 8 septembre dernier, des étudiants et des parents sont intervenus pour demander des actions concrètes et un soutien de la part de leurs élus locaux. Mesdames Sharma et Leduc ont pris à cœur les préoccupations et les revendications citoyennes et ont choisi de soutenir cet élan citoyen, qui témoigne de l’importance de l’enjeu pour les usagers.

Elles demandent donc aux candidats de tous les partis de préciser leurs engagements à l’égard de quatre priorités : assurer un financement prévisible et durable du transport collectif, rétablir les lignes 40 express et 91, adapter l’offre à la croissance de Vaudreuil- Soulanges et assurer une desserte adéquate du futur hôpital régional.

À l’approche du scrutin, elles souhaitent que les citoyens puissent comparer des engagements précis, chiffrés et vérifiables, plutôt que de simples promesses générales, et connaître les moyens que le prochain gouvernement entend mettre en œuvre pour améliorer durablement la mobilité dans la région.