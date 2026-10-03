Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Rassembler les élèves autour de la musique

Cette année encore, la Cité-des-Jeunes est parvenue à créer un événement artistique grandiose mêlant de nombreuses disciplines. Ainsi, le mercredi 23 septembre, des milliers d’élèves et d'enseignants se sont réunis dans le cadre du rendez-vous Une chanson à l'école. Cette initiative permet aux jeunes du primaire et du secondaire de vivre une expérience musicale collective à la hauteur.

Une première soirée-bénéfice au profit de la Fondation Un Toit Pour Nous

La Fondation Un Toit Pour Nous tiendra, le 16 octobre prochain, la toute première édition de son événement-bénéfice Le terroir en éclats, au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine, à L’Île-Perrot. Cette soirée réunira produits du terroir et humour afin de soutenir la mission de la Fondation et de faire connaître son important projet de milieu de vie adapté dans Vaudreuil-Soulanges.

Répondre pour mieux entrer en relation

Après avoir exploré les 3 compétences de l’intelligence émotionnelle, nous voilà arrivés à la quatrième et dernière étape : répondre.

Gérald-Godin inaugure son nouveau centre sportif

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que le Cégep Gérald-Godin a inauguré son nouveau centre sportif le mercredi 23 septembre, donnant officiellement le coup d’envoi à une nouvelle ère pour le sport et l’activité physique au sein de sa communauté.

De nouveaux défis pour Claude DeBellefeuille à la Chambre des Communes

La députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Claude DeBellefeuille, se voit confier de nouvelles responsabilités au sein du Bloc Québécois et de la Chambre des communes. Elle devient notamment porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Anciens Combattants. Le 24 septembre dernier, elle a également été élue vice-présidente du Comité permanent des anciens combattants.

L'autoroute 20 au coeur du débat des candidats de Vaudreuil

Le lundi 28 septembre, c’était jour de débats dans Vaudreuil-Soulanges pour plusieurs candidats en lice pour le poste de député à l’Assemblée nationale. En direct du Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, quatre candidats de Vaudreuil se sont prononcés sur plusieurs thématiques.

Le transport et la mobilité, un enjeu abordé dans le débat de Soulanges

Le lundi 28 septembre, c’était jour de débats dans Vaudreuil-Soulanges pour plusieurs candidats en lice pour le poste de député à l’Assemblée nationale. En direct du Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, trois candidats de Soulanges se sont prononcés sur plusieurs thématiques.

Vote par anticipation: un taux de participation sous la moyenne provinciale

Selon Élections Québec, le taux de participation au vote par anticipation tenu les 27 et 28 septembre derniers s'élève à 23,59 % pour l'ensemble des circonscriptions. Dans la région, le taux de vote par anticipation est sous la moyenne provinciale, sauf dans le comté de Beauharnois.

Dix municipalités s'entendent sur l'avenir du Centre sportif Soulanges

​Le lundi 28 septembre, la Régie intermunicipale du Centre sportif Soulanges a présenté son projet de rénovation et de mise aux normes de l’aréna de Saint-Polycarpe. Porté par dix municipalités du territoire, le plan proposé vise à préserver une infrastructure sportive importante pour Soulanges dans son ensemble tout en répondant plus efficacement aux besoins des usagers.

L'accès au parc industriel de Coteau-du-Lac au centre des échanges

Le mardi 29 septembre, c’était jour de débats pour une candidate et trois candidats en lice pour le poste de député de Beauharnois à l’Assemblée nationale. En direct du Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, le quatuor s'est prononcé sur plusieurs thématiques.

La Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément se démarque

C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de Pointe-des-Cascades annonce que la Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément est finaliste aux Prix des bibliothèques publiques du Québec 2026 de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, dans la catégorie Aménagement.

Protéger l'esker de Vaudreuil-Soulanges : une priorité environnementale

L'organisme pour la protection de l'esker de Vaudreuil-Soulanges s'est fait un point d'honneur de mettre la protection de l'environnement, et plus particulièrement des zones stratégiques de recharge des eaux souterraines, au premier plan de la campagne électorale.

Une troisième génération de Bissonnette en affaires à Coteau-du-Lac

Tout récemment, Émile Bissonnette a pris la relève du commerce familial de Coteau-du-Lac, le dépanneur et station-service Harnois, devenant ainsi la troisième génération à s’impliquer dans l’entreprise. Entrevue avec les artisans derrière ce projet intergénérationnel qui a vu le jour il y a plus de cinquante ans.

Des gens d’affaires unissent leur voix pour l’achèvement de l’autoroute 20

À quelques jours des élections générales québécoises du 5 octobre, des commerçants et entrepreneurs du secteur du boulevard Harwood et de l’île Perrot ont tenu une conférence de presse afin d’afficher publiquement leur appui à la campagne L’inachevée et à la demande régionale pour l’achèvement du tronçon manquant de 7 km de l’autoroute 20.

Trois initiatives locales qui soutiennent nos aînés

Aujourd’hui, le jeudi 1er octobre, est la Journée internationale des aînés. Pour l’occasion, nous mettons en lumière trois initiatives destinées aux aînés sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Changez la vision du sommeil, une mission pour Les dormeuses éveillées

Bien qu’essentiel, le sommeil est bien souvent négligé par plusieurs personnes. C’est pour cette raison que Les dormeuses éveillées, un couple d’entrepreneuses de Salaberry-de-Valleyfield s’est donné pour mission de sensibiliser et d’informer les intéressés sur le sujet. Néomédia a pu discuter avec elles pour découvrir leur projet.





Parachèvement de l'autoroute 20: la CAQ prend un engagement formel

Au lendemain de la conférence de presse de la campagne L'inachevée, la nouvelle est tombée. La Coalition Avenir Québec (CAQ) s'engage officiellement à inscrire le projet de parachèvement de l'autoroute 20 au Plan québécois d'infrastructures (2026) en cas de réélection.

Une mobilisation remarquable au Salon Emplois de qualité du 30 septembre

Le Salon Emploi de qualité qui prenait place le mercredi 30 septembre dernier au Centre multisports André-Chagnon a réuni une trentaine d’employeurs de la région. Retour sur cet évènement apprécié par les chercheurs d’emplois.

Dans les coulisses du bureau de scrutin provincial de Vaudreuil

À quelques jours du scrutin, Néomédia a eu la chance d’entrer dans les coulisses de l’élection provinciale 2026. Alors que le vote a pris fin à 14 h ce jeudi 1ᵉʳ octobre au bureau du directeur de scrutin de Vaudreuil, on s’est rendu sur place pour rencontrer Luke De Stephano, qui est le grand artisan de ce processus décisionnel dans le comté de Vaudreuil.