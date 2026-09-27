Rassembler les élèves autour de la musique

Cette année encore, la Cité-des-Jeunes est parvenue à créer un événement artistique grandiose mêlant de nombreuses disciplines. Ainsi, le mercredi 23 septembre, des milliers d’élèves et d'enseignants se sont réunis dans le cadre du rendez-vous Une chanson à l'école. Cette initiative permet aux jeunes du primaire et du secondaire de vivre une expérience musicale collective à la hauteur.

Enseignante de musique à la Cité-des-Jeunes depuis trois ans, c'est à Andréanne Allard que tous ces jeunes doivent l’organisation de cet événement qui en était cette semaine à sa 4ᵉ édition dans la région.

Cette année, près de 3 000 élèves, de 12 écoles de la région, ont pris part à l’activité qui a eu lieu sur le terrain de football synthétique de la Cité-des-Jeunes. Des autobus provenant des écoles Hymne-au-Printemps, Brind'Amour, La Perdriolle, Virginie-Roy, José-Maria, des Légendes, Sainte-Madeleine, Coteau-du-Lac (St-Ignace), du Papillon-Bleu, Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt, Notre-Dame-de-la-Garde, de la Samare et bien sûr l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes.

C'était quoi exactement ce rendez-vous ? Le tout s'inscrit en fait dans les Journées de la culture, qui invitent chaque année un artiste québécois à créer une chanson exclusive destinée aux élèves du Québec. La pièce est enregistrée avec l’Orchestre symphonique de Montréal avant d’être diffusée dans les écoles participantes.

En 2026, c'est le groupe populaire Bleu Jeans Bleu qui a écrit la chanson thème et c'est avec enthousiasme que les jeunes ont interprété « Faut que tu dises WOW ! ». Au-delà de la chorale, des musiciens ont également joué la chanson en direct et du cirque était présenté.

Créer une expérience artistique collective

Au-delà de la chorale, des élèves de la 2ᵉ à la 5ᵉ secondaire ont travaillé sur la partition musicale afin de préparer l’événement. Un groupe formé d’élèves et de deux enseignants a ensuite assuré la partie musicale directement sur place.

L’activité ne se limitait toutefois pas à une prestation musicale. Des élèves en arts plastiques ont également participé au concept et du cirque a aussi été intégré, venant compléter la mise en scène.

Pour Andréanne Allard, l’objectif est justement de dépasser le cadre d’une simple chorale et de faire de l’événement une véritable rencontre entre différentes disciplines artistiques. « On essaie d’incorporer le plus de discipline possible, d’être le plus inclusif d'année en année », explique-t-elle.

Avant de lancer cette nouvelle édition du spectacle, un incontournable de l'année scolaire dorénavant, Andréanne Allard souhaitait alors permettre à ses élèves de vivre une expérience de chant collectif inoubliable.

Pour l’enseignante, la croissance du rendez-vous ne se mesure toutefois pas uniquement au nombre de participants. « Mon but, c’était que ce soit pérenne. Je voulais que ça devienne un événement rassembleur chaque année […] C’est une belle façon de faire la promotion de la musique et de montrer à nos directions la valeur de la culture », souligne l'enseignante de musique, explique-t-elle.

Outre le spectacle, Mme Allard souhaite utiliser l’événement pour faire découvrir la musique aux jeunes et rappeler son importance dans le milieu scolaire. Elle considère notamment que le fait de faire vivre directement une expérience musicale aux enseignants et aux élèves peut contribuer à mieux comprendre la place de cette discipline à l’école.

Miser sur une collaboration régionale

La tenue d'un événement de cette taille nécessite la collaboration de nombreux partenaires et de bénévoles. La Ville de Vaudreuil-Dorion a notamment contribué en assumant les coûts liés à la production du vidéoclip. Cette captation permet de conserver une trace de l’activité et de la partager ensuite avec les parents qui n’ont pas pu y assister.

Pour Mme Allard, cette collaboration entre les établissements scolaires, les municipalités et les différents intervenants contribue à faire évoluer le rendez-vous.

Après quatre éditions, Andréanne Allard souhaite donc poursuivre le développement du rendez-vous, sans nécessairement chercher à en augmenter constamment la taille. L’objectif demeure plutôt de faire évoluer l’expérience, d’intégrer différentes formes d’art et de permettre au plus grand nombre de jeunes de participer à un moment collectif autour de la musique.