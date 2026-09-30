Protéger l'esker de Vaudreuil-Soulanges : une priorité environnementale

L'organisme pour la protection de l'esker de Vaudreuil-Soulanges s'est fait un point d'honneur de mettre la protection de l'environnement, et plus particulièrement des zones stratégiques de recharge des eaux souterraines, au premier plan de la campagne électorale.

Rappelons que les démarches citoyennes et prises en charge par le milieu communautaire se sont multipliées dans les dernières années pour préserver le site. La zone hydrique de l'esker constitue un véritable joyau pour la région puisqu'il s'agit du seul sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges.

C'est dans ce contexte que l'organisme voué à la protection de cette partie du territoire a envoyé une demande claire aux candidats des circonscriptions de Vaudreuil et de Soulanges : « Nous demandons aux candidats de prendre clairement position en faveur de l'obtention d'un statut de protection ministériel permettant d'assurer la pérennité de l'esker et de ses principales zones de recharge. »

Trois candidats se sont justement engagés à porter cet enjeu auprès des autorités gouvernementales concernées, soit Kristian Solarik, candidat du Parti conservateur dans la circonscription de Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux, candidat du Parti libéral du Québec dans le même comté, et finalement Jeannette Uwantege, candidate de Québec solidaire dans Vaudreuil.

Récemment, Néomédia a reçu les réponses des trois candidats qui ont, jusqu'à présent, répondu à cette question.

Kristian Solarik, Parti conservateur du Québec (Soulanges)

M. Solarik a amorcé son intervention en soulignant que, pour lui, « la protection de nos ressources en eau potable est un enjeu fondamental pour les générations actuelles et futures. L'eau constitue une richesse collective stratégique, et toute démarche visant à mieux comprendre, préserver et valoriser les sources d'approvisionnement en eau souterraine mérite une attention sérieuse. »

Notons que tout au long de la campagne électorale, le chef conservateur, Éric Duhaime, a affirmé vouloir « conserver l'environnement. »

Le candidat conservateur de Soulanges a enchaîné en reconnaissant la valeur écologique de l'esker. « Une gestion responsable de l'environnement doit s'appuyer sur la science, la transparence et l'équilibre entre la protection des ressources naturelles et le développement des collectivités », a-t-il écrit par la suite, se disant par le fait même favorable à l'octroi d'un statut de protection approprié.

« Je crois également que les citoyens, les municipalités, les experts et les organismes environnementaux doivent être pleinement associés aux discussions entourant son avenir », a finalement mentionné M. Solarik.

Olivier Bertin-Mahieux, du Parti libéral du Québec (Soulanges)

De son côté, M. Bertin-Mahieux du PLQ a expliqué avec franchise que sa formation politique n'avait pas encore, au moment de sa réponse, « de position formelle sur l'obtention d'un statut de protection ministériel pour un esker en particulier, ni plus largement sur la protection légale des zones de recharge en eau souterraine. »

Tout en saluant la mobilisation citoyenne et les différentes initiatives de la Protection de l'Esker de Vaudreuil-Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux n'a pas voulu se prononcer par rapport à un mécanisme de protection précis. Ceci dit, le candidat libéral partage le constat de l'organisme : « l'eau potable de notre région est une ressource stratégique, et sa protection à long terme ne devrait pas dépendre de qui forme le gouvernement, ni être laissée au hasard de l'issue d'un projet d'aménagement à la fois. C'est un enjeu qui mérite d'être examiné sérieusement plutôt que tranché à la hâte en pleine campagne. »

« Je m'engage donc à porter votre demande à l'attention de mon équipe et de mon parti et à rester disponible pour en discuter davantage [avec les instances concernées] », a-t-il ajouté en terminant.

Jeannette Uwantege, Québec Solidaire (Vaudreuil)

Mme Uwantege a entamé sa réponse en rappelant qu'un gouvernement solidaire atteindrait « 30 % de protection du territoire et ça devra passer par la protection des sources d'eaux souterraines tel que L'Esker [...] Chez Québec solidaire, nous venons d'annoncer notre plan climat qui vise à réduire nos émissions dans les délais prescrits par les consensus en la matière et nous ferons payer les grands pollueurs pour financer des projets de réhabilitation environnementale. »

Toujours selon la candidate solidaire, la qualité de nos milieux de vie dépend de la capacité du gouvernement à maintenir la biodiversité et la fiabilité des sources d'eau potable comme l'esker.

Ayant habité pendant quelques années à Rivière-Beaudette, Jeanette Uwantege estime avoir profité directement de la ressource et ainsi saisir pleinement son importance. « Vous comprendrez que j'ai un amour profond de protéger nos sources d'eaux souterraines tel que l'esker ! « Comptez sur moi, je serai une bonne alliée, si les citoyens et citoyennes de Vaudreuil le veulent », a-t-elle conclu.

Protéger pour l'avenir de nos sociétés

En terminant la protection de l'esker de Vaudreuil-Soulanges, a réitéré la pertinence de préserver officiellement les ressources fragiles, mais oh combien essentielles, telles que le fameux esker.

« Nous croyons qu’il est important que la population puisse connaître la position de chacun des candidats sur la reconnaissance et la protection de cette ressource en eau stratégique pour l’avenir de Vaudreuil-Soulanges », a mentionné Élodie Séguin-Pineault, secrétaire et administratrice de l'organisme, dans l'une de ses communications.