Des gens d’affaires unissent leur voix pour l’achèvement de l’autoroute 20

À quelques jours des élections générales québécoises du 5 octobre, des commerçants et entrepreneurs du secteur du boulevard Harwood et de l’île Perrot ont tenu une conférence de presse afin d’afficher publiquement leur appui à la campagne L’inachevée et à la demande régionale pour l’achèvement du tronçon manquant de 7 km de l’autoroute 20.

La conférence de presse s'est tenue dans les nouveaux locaux de la Bijouterie La Forge d'Or de Vaudreuil-Dorion, au 275 rue Chicoine. Plusieurs candidats aux élections, dont James Hughes, Olivier Bertin-Mahieux et Chantal Darcy étaient présents.

Au total, quatre femmes d'affaires du secteur du boulevard Harwood et de l'île Perrot ont pris la parole. Leur message aux chefs de tous les partis : inscrire l’optimisation de l’autoroute 20 au prochain Plan québécois des infrastructures (PQI).

Chaque année, plus de 21,5 millions de véhicules empruntent ce tronçon, dont environ 2,2 millions de camions de marchandises. Faute d’un lien autoroutier continu entre Montréal et Toronto, l’autoroute 20 se transforme, à Vaudreuil-Dorion et sur l’île Perrot, en un boulevard urbain ponctué de dix feux de circulation. Selon une étude indépendante de Raymond Chabot Grant Thornton, le statu quo pourrait représenter 1,1 milliard de dollars en pertes évitables sur 20 ans.

Un secteur d’affaires confiant et mobilisé

Réunis dans un bâtiment commercial récemment rénové de Vaudreuil-Dorion, les gens d’affaires ont tenu à livrer un message d’abord positif. « On prend la parole aujourd'hui pour joindre notre voix à la campagne portée par DEV Vaudreuil-Soulanges et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS). C'est l'économie de tout un secteur qui est touchée par la situation. Je travaille au sein d'une entreprise qui est au coeur de plusieurs rencontres avec des clients et si on améliore la fluidité de la circulation, on va permettre à des entreprises comme la mienne de grandir et de prendre de l'expansion. Le secteur du boulevard Harwood et de l’île Perrot est un formidable terrain d’opportunités. Notre clientèle est au rendez-vous et notre potentiel est bien réel », a lancé Édith Courval, de l’entreprise Les Manifestes, qui a ouvert la conférence.

Croître sans quitter la région

La configuration actuelle a néanmoins un coût concret. Propriétaire de la bijouterie La Forge d’or, Tanya Desforges a dû relocaliser son commerce, longtemps installé sur l’île Perrot, pour poursuivre sa croissance et conserver ses employés. « L’île Perrot est un milieu exceptionnel pour faire des affaires, avec des commerces remarquables et d’immenses opportunités. Si j’ai déménagé, c’est pour permettre à mon entreprise de grandir, sans plus être prisonnière de l’inachevée. Le matin si je suis en pleine heure de pointe, ça peut me prendre jusqu'à 30 minutes pour atteindre le commerce, alors que je suis à douze minutes en voiture », a expliqué l’ancienne présidente de l’Association des gens d’affaires de l’Île-Perrot. Cette dernière a dû se résigner à laisser partir deux employés dans le passé en raison de la trop importante congestion routière imposée chaque matin pour se rendre au travail.

Mme Desforges a précisé qu'elle voit souvent des jeunes enfants du primaire traverser le boulevard Harwood pour se rendre à l'école. « On est à un coup de volant qu'il se passe quelque chose. Les enfants du primaire ne devraient pas avoir à traverser une autoroute pour aller apprendre.»

Son témoignage illustre l’enjeu soulevé par les commerçants : offrir aux entreprises les conditions pour se développer sur place.

Encourager l’économie locale

L’enjeu rejoint aussi la vitalité du commerce local. « Aujourd’hui, tout repose sur le réflexe d’acheter chez nous. Nos clients nous sont fidèles, et nous voulons les meilleures conditions pour continuer de bien les servir et d’en accueillir de nouveaux. Nous on est touchés de près par ce dossier puisque ma mère fait partie des familles qui ont été expropriées il y a plus de soixante ans », a souligné Véronique Viau, copropriétaire du IGA Famille Viau, qui accueillait l’événement dans un bâtiment qu’il a entièrement rénové.

Commerçante de détail indépendante, Josée Nadeau abonde dans le même sens. « Notre clientèle

recherche des commerces de spécialité, et le secteur regorge d’occasions d’affaires. Chaque heure et chaque dollar investis pour développer notre marché sont précieux; il est frustrant de devoir en faire toujours plus à cause d’une situation qui aurait dû être réglée il y a plus de 60 ans », fait valoir la

propriétaire de Sous les oliviers, qui salue les villes portant une vision ambitieuse pour requalifier les

abords de l’autoroute 20 et créer des milieux accueillants pour les entreprises et la clientèle.

Un appui à une démarche régionale

Cette sortie des gens d’affaires s’inscrit dans la campagne L’inachevée, portée par la MRC de Vaudreuil- Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV), la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et le comité citoyen Pour une vraie 20. En cette période électorale, les entrepreneurs demandent à l’ensemble des chefs de parti un engagement clair en faveur du développement économique du secteur. « Les retombées de l’optimisation de l’autoroute 20 dépasseront largement la dépense en infrastructure : c’est un investissement dans notre économie régionale », a conclu Édith Courval.

Pour en savoir plus et participer à la mobilisation : www.autoroute20.ca