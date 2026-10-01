Journée internationale des aînés
Trois initiatives locales qui soutiennent nos aînés
Aujourd’hui, le jeudi 1er octobre, est la Journée internationale des aînés. Pour l’occasion, nous mettons en lumière trois initiatives destinées aux aînés sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion.
1. Pôle communautaire intergénérationnel
Entre écoles primaires, résidences de personnes âgées et nombreux services, l’édifice La Croisée favorise le bris d'isolement en créant un espace vivant où toutes les générations se côtoient. En effet, l’édifice rassemble plusieurs organismes locaux comme la Maison des Jeunes, le Cercle des fermières et le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, ce qui crée un milieu rassembleur entre jeunes et moins jeunes.
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2. Le Centre d'action bénévole L'Actuel
Acteur important au soutien communautaire, L'Actuel offre plusieurs services essentiels comme la popote roulante qui livre des repas à domicile et les visites d’amitié. L’organisme propose également une ligne gratuite d’appels automatisés pour permettre aux aînés en risque de chute et vieillissants de garder leur autonomie en assurant leur sécurité. L'Actuel est une vraie source de réconfort pour les personnes âgées.
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3. La Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion
La bibliothèque de la Ville, située dans le pôle municipal, travaille en collaboration avec des résidences de personnes âgées pour le prêt de livres. En plus, elle offre des ateliers d’initiation aux nouvelles technologies afin de permettre aux aînés de rester autonomes et connectés avec leurs proches.
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Bref, en cette Journée internationale des aînés, célébrons la richesse de notre communauté et rappelons-nous que le bien-être de nos aînés est l’affaire de tous. Un grand merci aux organismes et bénévoles qui donnent de leur temps pour faire une différence.
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