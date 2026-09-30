Une troisième génération de Bissonnette en affaires à Coteau-du-Lac

Tout récemment, Émile Bissonnette a pris la relève du commerce familial de Coteau-du-Lac, le dépanneur et station-service Harnois, devenant ainsi la troisième génération à s’impliquer dans l’entreprise. Entrevue avec les artisans derrière ce projet intergénérationnel qui a vu le jour il y a plus de cinquante ans.

C’est dans les années 1970, et plus précisément en 1972, que le grand-père d’Émile, Roger Bissonnette, se joint à Roland Besner, alors propriétaire d’un garage de mécanique avec essence situé à son emplacement actuel, soit sur la rue du Parc.

C’est deux décennies plus tard, soit en 1992, que Michel Bissonnette, natif de Coteau-du-Lac, père d’Émile, rejoint l’entreprise en faisant l’acquisition de la station-service. L’atelier mécanique était toujours en place, mais n’était plus la propriété des Bissonnette.

En 2014, la station-service a subi une transformation majeure. On abandonne l’atelier mécanique pour y aménager un dépanneur. « Les investissements auraient été trop importants si on avait voulu conserver l’atelier de mécanique, notamment en raison du prix des équipements à moderniser. On a donc décidé d’améliorer la station-service et d’installer un dépanneur moderne qui embellirait le noyau villageois », raconte Michel.

Pour Émile, il était tout naturel de reprendre les rênes de l’entreprise familiale où il a travaillé dans l’adolescence. « Je suis parti pendant dix ans, période au cours de laquelle j’ai complété un baccalauréat en administration. J’habitais à Gatineau et quand mes parents ont commencé à parler de vendre le commerce, je me suis dit que ce serait le bon moment pour m’impliquer et en reprendre la gestion. Je suis donc revenu. Il est encore tôt, mais il est possible qu’un de mes trois enfants décide de faire de même lorsque le temps sera venu », indique le jeune homme.

Pour le couple formé de Michel et de Geneviève Gingras, il était important de s’associer avec une bannière 100 % québécoise lorsque le temps est arrivé de faire des rénovations au garage. « Harnois Énergies est une entreprise d’ici qui se spécialise dans plusieurs domaines comme le propane, l’aviation et l’huile. La bannière Super Sagamie vient de Chicoutimi. C’était important pour nous de nous associer à une entreprise qui partage nos valeurs », précise Mme Gingras.

Dans les prochains mois, des nouveautés feront leur apparition au Harnois de Coteau-du-Lac. « C’est plaisir de voir que l’entreprise va poursuivre ses activités. On s’est investi dans l’optique de devenir le dépanneur du «village» et je crois humblement que c’est le cas. On connaît tous nos clients par leur nom. C’est vraiment une ambiance familiale qui règne ici. Mes employés sont comme mes enfants », confie-t-elle.

C’est ce qui les distingue de leur concurrent, estime-t-elle. « On a aussi différents concours comme la roue de la chance et des tirages de voyage par exemple qui nous permettent de gâter notre clientèle et de nous tailler une place dans leur quotidien. »

Est-ce un défi en soi de travailler en famille ? « Non, car il y a un respect et une confiance déjà bien établie. Ça fait trois ou quatre mois qu’on travaille ensemble et tout va bien », mentionne Émile.

« Michel et moi, ça fait 44 ans qu’on est ensemble et on a toujours travaillé côte à. côte. Ça a toujours été simple, car chacun avait ses tâches et l’autre ne s’en mêlait pas. C’est encore comme ça aujourd’hui. Pendant quelques années, on sera encore présents aux côtés d’Émile pour l’aider dans cette nouvelle vie d’entrepreneur », conclut Geneviève.