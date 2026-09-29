Dix municipalités s'entendent sur l'avenir du Centre sportif Soulanges

​Le lundi 28 septembre, la Régie intermunicipale du Centre sportif Soulanges a présenté son projet de rénovation et de mise aux normes de l’aréna de Saint-Polycarpe. Porté par dix municipalités du territoire, le plan proposé vise à préserver une infrastructure sportive importante pour Soulanges dans son ensemble tout en répondant plus efficacement aux besoins des usagers.

Construit en 1981, le bâtiment n’a fait l’objet d’aucune rénovation majeure. Plusieurs de ses équipements sont en fin de vie et des travaux sont nécessaires pour corriger des déficiences, notamment en matière de sécurité, de mécanique du bâtiment et d’accessibilité universelle.

« Le centre sportif a été rentable pendant une vingtaine d'années, notamment grâce à la ligue de hockey de Soulanges, mais un déficit a été créé par la suite. L'aréna avait besoin d'amour, sinon elle allait juste continuer à se dégrader », explique le maire de Saint-Polycarpe, Jean-Pierre Ménard.

Le Centre sportif Soulanges dessert une population d’environ 33 000 personnes réparties dans les dix municipalités membres de la Régie. Il accueille actuellement quelque 110 000 utilisateurs par saison de neuf mois. Les nouvelles installations pourraient porter cette fréquentation à 135 000 utilisateurs.

« On s'est rendu compte qu'environ 10 % des utilisateurs de l'aréna étaient de St-Polycarpe [...] On s'est mis à discuter avec d'autres municipalités qui ont reconnu qu'il s'agissait d'une infrastructure partagée régionale », ajoute M. Ménard.

Sans retracer tout l'historique du projet, rappelons que la régie a été constituée en 2018 en même temps qu'une OBNL dédiée à étudier l'optimisation des coûts pour le projet.

Une infrastructure qui nécessite des travaux majeurs

Depuis l’arrêt des compresseurs du système de réfrigération en 2018, des équipements sont loués à titre de solution temporaire. « Une solution temporaire qui dure depuis 6-7 ans », fait remarquer Jean-Pierre Ménard.

Le projet prévoit notamment la reconstruction du système de réfrigération, de la dalle et des bandes de la patinoire, la réfection de la toiture, de l’enveloppe du bâtiment et des systèmes de ventilation, ainsi que la rénovation des vestiaires et des installations sanitaires.

Le hall d'entrée sera réaménagé et agrandi tout comme l'aire de restauration : « On va ramener un service alimentaire divers pour rendre l'expérience plus agréable pour les visiteurs », assure le maire.

Crédit image: Guillaume Maheu Drouin, Ville de Saint-Zotique

Les travaux comprendront aussi des améliorations à l’accessibilité, la mise aux normes des installations et la modernisation de la façade tel que présenté dans la photo ci-haut.

Investir dans la région

Si en 2021, les frais d'une rénovation de la sorte étaient évalués à 8 M$, la facture de l’emprunt prévue pour le projet s’élève maintenant à 14,57 M$, taxes incluses. Une aide financière gouvernementale de près de 5,6 M$ a été accordée à la suite d’une demande présentée par la municipalité de Saint-Polycarpe il y a cinq ans déjà.

La part des coûts assumée par chaque municipalité sera répartie conformément à l’entente intermunicipale, selon sa quote-part basée sur le nombre d’habitants, mais aussi sur la Richesse foncière uniformisée (RFU) des municipalités. « C'est calculé 50 % par population et 50 % selon la RFU, les plus grosses villes ont donc une part plus importante à payer », précise M. Ménard.

Selon l’échéancier présenté, l’appel d’offres se déroulerait au cours de l’automne 2026, en vue de l’octroi d’un contrat en janvier 2027. La réalisation des travaux est prévue en 2027. Une fermeture du complexe est envisagée de la mi-avril à la mi-septembre de cette même année, suivie d’un accès limité à certaines installations jusqu’en novembre.

Cet échéancier demeure bien sûr sujet à l’avancement des étapes du projet.

Sonder la population

Évidemment, chaque ville faisant partie de la Régie intermunicipale en a parlé dans ses conseils municipaux respectifs, mais, d'après les dires du maire de Saint-Polycarpe, aucune consultation officielle n'a eu lieu.

Il y a tout de même eu certaines mobilisations citoyennes qui se sont opposées au projet, mais généralement, M. Ménard estime que la majorité désire « aller de l'avant ensemble pour préserver ce joyau des gens de Soulanges ».

La conférence de presse a finalement été l’occasion de dévoiler la nouvelle identité visuelle du Centre sportif Soulanges et de présenter la collaboration avec l’organisme qui contribuera à la recherche de commanditaires et à l’accessibilité des activités.