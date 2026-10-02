Dans les coulisses du bureau de scrutin provincial de Vaudreuil

À quelques jours du scrutin, Néomédia a eu la chance d’entrer dans les coulisses de l’élection provinciale 2026. Alors que le vote a pris fin à 14 h ce jeudi 1ᵉʳ octobre au bureau du directeur de scrutin de Vaudreuil, on s’est rendu sur place pour rencontrer Luke De Stephano, qui est le grand artisan de ce processus décisionnel dans le comté de Vaudreuil.

Avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions le rôle du directeur de scrutin dans une circonscription. La personne qui occupe ce rôle a plusieurs responsabilités tout au long de la campagne électorale. Par exemple, elle doit préparer le matériel nécessaire au bon déroulement des activités électorales, trouver et aménager des bureaux, fournir l’information relative à l’évènement électoral aux électeurs, aux partis politiques, aux candidats, recevoir les déclarations de candidatures, les vérifier et en accuser réception, coordonner la reprographie et l’impression des listes électorales et des bulletins de vote, gérer le déroulement du vote par anticipation, du vote itinérant et du vote le jour de l’élection, le lendemain de l’élection, recenser les votes et proclamer élu le candidat ou la candidate ayant obtenu le plus grand nombre de voix, après l’événement, rédiger un rapport, effectuer la reddition de comptes et participer à une rencontre de suivi.

C’est donc dans un bureau où le personnel était bien occupé que M. De Stephano a reçu Néomédia. Dans un premier temps, le directeur de scrutin nous explique combien de personnes se sont rendues à son bureau pour exercer leur devoir de citoyens durant les cinq jours de vote autorisés par la loi.

« Au total, 662 personnes se sont présentées ici, dont près de 80 qui ont voté dans une autre circonscription du Québec. C'est moins que lors de l'élection précédente où nous avions enregistré plus de 2 000 votes. Peut-être que notre localisation explique pourquoi les gens se sont moins déplacés cette année. Il y a quatre ans, nous étions au Carrefour Vaudreuil tandis que cette année, on prend place dans le parc industriel de Vaudreuil. Le comté compte 62 000 électeurs et le quart a déjà exercé son droit de vote lors des journées de vote par anticipation», a-t-il indiqué.

Fait intéressant : 98 personnes ont pu voter à domicile après en avoir fait la demande formellement. Un pôle de vote avait été installé au Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie afin de permettre à un plus grand nombre de gens de voter. « Là-bas, 351 votes ont été complétés par le personnel enseignant, technique et professionnel et par les étudiants, ce qui représente une hausse de 15 % par rapport aux élections précédentes. On a aussi reçu des bulletins de vote provenant de l'Université McGill, du HEC, de l'Université Laval et une douzaine du Cégep de Valleyfield.»

Par la suite, on s’est déplacé au cœur du 300 rue Joseph-Carrier. L’intervenant a abordé la mise à jour des listes électorales avant de se déplacer dans la voûte, lieu où les boîtes de scrutin sont conservées après la période de vote et avant leur déplacement vers l’endroit du dépouillement au jour J.

En deuxième portion d’entrevue, il a parlé du processus de préparation du scrutin du 5 octobre prochain dans la région. Dans