À l'échelle provinciale
La Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément se démarque
C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de Pointe-des-Cascades annonce que la Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément est finaliste aux Prix des bibliothèques publiques du Québec 2026 de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, dans la catégorie Aménagement.
Pour cette 3e édition, 37 bibliothèques et personnes ont été retenues comme finalistes dans les différentes catégories. Parmi elles, seulement trois bibliothèques sont finalistes dans la catégorie Aménagement, dont celle de Pointe-des-Cascades.
Inaugurée en septembre 2024, la bibliothèque est le résultat d’un important projet de transformation qui a permis de donner une nouvelle vocation à l’ancienne église de 1967, tout en préservant et en mettant en valeur le caractère unique de ce bâtiment bien connu de notre communauté.
Aujourd’hui, la Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément est bien plus qu’un endroit où emprunter des livres. Elle est devenue un véritable milieu de vie : un espace pour lire, apprendre, découvrir, participer à des activités et se rassembler.
Cette nomination représente une belle reconnaissance du travail réalisé pour offrir à la population un lieu moderne, polyvalent et accueillant, tout en donnant une seconde vie à un bâtiment important du patrimoine municipal.
Les lauréats seront dévoilés le 22 octobre prochain.
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